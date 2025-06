Les autorités régionales et les militaires au pouvoir au Mali, qui ont organisé et soutenu le référendum, ont déclaré qu'il ouvrirait la voie à des élections en février 2024 et à un retour à un régime civil.

Le taux de participation a été de 39,4 % des 8,4 millions d'électeurs inscrits dans le pays, a déclaré Moustapha Cissé, chef de la commission électorale, en annonçant les résultats à Bamako.

Certaines des propositions de la nouvelle constitution rédigée par le conseil de transition sont controversées, les partisans affirmant qu'elles renforceraient les institutions politiques déjà fragiles et les opposants estimant qu'elles donneraient trop de pouvoir au président.

Mais les organisations régionales et les Nations unies considèrent le référendum en soi comme un test important de la volonté des militaires de respecter la transition et d'organiser un processus démocratique à l'échelle nationale, en particulier à un moment où les terroristes multiplient les attaques.

Les observateurs du référendum ont signalé un certain nombre d'incidents de sécurité au cours du scrutin.

Dans plusieurs villages, les électeurs ont été contraints de fuir après que des hommes armés ont fait irruption dans les centres de vote, interrompant les opérations et détruisant le matériel, selon les observateurs.

Le vote n'a pas eu lieu dans des localités du nord du Mali contrôlées par des insurgés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel peine à trouver la stabilité depuis la rébellion touarègue de 2012. Les groupes armés du Nord, qui ont signé un accord de paix en 2015, avaient appelé au boycott du référendum, estimant que le processus n'était "pas suffisamment inclusif"