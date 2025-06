En Sierra Leone, l'un des pays d'Afrique de l'Ouest, le peuple se rend aux urnes samedi pour élire le président et les députés.

Après plus de 10 ans de guerre civile, qui a commencé dans le pays le 23 mars 1991 et s'est terminée le 18 janvier 2002, l'élection présidentielle se tiendra pour la 5e fois.

13 candidats se disputent la présidence, l'actuel président Julius Maada Bio veut conserver son siège pour un second mandat.

Le pays compte environ 8,4 millions d'habitants et 3,3 millions d'électeurs, les votes seront exprimés dans 11 800 urnes réparties dans 16 régions.

Les électeurs éliront 132 députés en plus du président. Des observateurs locaux et étrangers suivront également les élections.

Structure politique du pays

En Sierra Leone, la législature se compose du parlement et des chefs tribaux.

Tandis que 132 députés, sur les 146 sièges que compte le parlement, sont élus au suffrage direct, les chefs tribaux des 14 régions du pays disposent d'un siège chacun.

Le Président est directement élu par le peuple pour une période de 5 ans, pour un maximum de 2 mandats.

Pour gagner l'élection présidentielle en Sierra Leone, le candidat vainqueur doit obtenir 55 % des voix. Si un candidat n'atteint pas ce taux, les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix passeront au second tour. En cas de second tour, une nouvelle date d'élection sera fixée par la Commission électorale.

Lors des élections qui se tiendront samedi dans le pays, le président du parti au pouvoir, le Sierra Leone People's Party (SLPP), Julius Maada Bio, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Samura Kamara, du principal parti d'opposition, le All People's Congress (APC), se distinguent dans la course à la présidentielle.

Julius Maada Bio

Bio, 59 ans, qui a remporté l'élection présidentielle de 2018, brigue son deuxième et dernier mandat de 5 ans.

De formation militaire, Bio est diplômé de l'Académie militaire de l'Université de Fourah Bay en Sierra Leone en 1987.

Il faisait partie d'un groupe de soldats sierra-léonais qui ont renversé le gouvernement démocratique de la capitale, Freetown, en 1992.

Le général de brigade Bio, devenu président de la Sierra Leone après le coup d'État de 1996, a poursuivi ses fonctions jusqu'à sa retraite.

Bio a participé à l'élection présidentielle en 2012 mais n'a pas gagné à ce moment-là.

Samoura Kamara

Kamara, 72 ans, a perdu de peu l'élection présidentielle face à Bio en 2018.

Il a été nommé ministre des Finances par le régime militaire de Bio en 1996.

Kamara, qui a étudié à l'étranger, a été directeur de banque de la Sierra Leone entre 2007 et 2009 et ministre des Finances et du Développement économique entre 2009 et 2012.

Kamara a été ministre des Affaires étrangères du pays de 2012 à 2017.

"Terre des Montagnes du Lion : Sierra Leone"

Signifiant « Montagnes du Lion » ou « Chaîne de montagnes du Lion », la Sierra Leone a été fondée, comme son voisin le Libéria, par des Afro-Américains autrefois réduits en esclavage.

La capitale du pays, qui a été fondée en 1961 par des « esclaves africains libérés » après le colonialisme britannique, s'appelle « Freetown », ce qui signifie ville libre.

La Sierra Leone a été le théâtre d'une guerre civile de 1990 à 2002. La stabilité n'a pas pu être atteinte dans le pays en raison d'années de corruption, de coups d'État militaires, de conflits ethniques et d'épidémies.

En 2014 et 2015, l'épidémie d'Ebola a fait 3 589 morts dans le pays.