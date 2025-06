"Tous les treize missiles Kh-101/Kh-555 ont été détruits par la défense antiaérienne", a-t-elle indiqué sur Telegram, en précisant que l'attaque visait un aérodrome militaire dans la région de Khmelnytsky" (ouest).

La Russie a intensifié depuis mai ses bombardements nocturnes contre l'Ukraine avec des drones explosifs et des missiles, alors que Kiev a commencé sa contre-offensive longuement attendue dans l'Est et le Sud occupés par les troupes russes.

"Les lancements (de missiles) ont été effectués autour de minuit depuis la Caspienne depuis quatre bombardiers Tu-95MS", a précisé l'armée de l'air ukrainienne.

Le maire de Khmelnytsky, Oleksandre Symtchychyne, a rapporté des explosions dans cette ville qui comptait 275.000 habitants avant l'invasion russe et remercié la défense antiaérienne pour son travail.

L'Ukraine a aussi fait état vendredi de certains avancées dans le Sud où ses troupes ont eu "un succès partiel", selon un porte-parole militaire ukrainien, Andriï Kovaliov.

Dans l'Est, l'armée ukrainienne "continue de contenir l'offensive de troupes russes" et des "combats particulièrement difficiles se poursuivent", a-t-il précisé.

"Nos forces de la défense ont arrêté l'offensive de l'ennemi dans la zone de Koupiansk et de Lyman", a de son côté affirmé sur Telegram dans la matinée la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar.

Dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a, lui, affirmé que ses forces avaient "ciblé" et "touché" dans la nuit "des sites de stockage d'armes" avec "des armes de haute précision à longue portée", sans toutefois préciser leur localisation.