Evgueni Prigojine, 62 ans, a publié une série de messages entre le soir du vendredi et le samedi, affirmant que lui et ses troupes étaient entrés dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et qu'ils avaient pris le contrôle de ses sites militaires.

Voici ce que nous savons à ce jour :

Qu'est-ce qui a déclenché la rébellion ?

Depuis des mois, M. Prigozhin est engagé dans une lutte de pouvoir avec les hauts gradés de l'armée, qu'il accuse d'être responsables de la mort de ses troupes dans l'est de l'Ukraine.

Il les a accusés à plusieurs reprises de ne pas avoir équipé son armée privée de manière adéquate, d'avoir freiné les progrès par la bureaucratie, tout en revendiquant les victoires remportées par Wagner comme étant les siennes.

Vendredi, la colère de M. Prigozhin a semblé déborder lorsqu'il a accusé les dirigeants militaires de Moscou d'avoir ordonné des frappes sur les camps de Wagner et d'avoir tué un grand nombre de soldats.

Il a déclaré qu'il fallait les arrêter et s'est engagé à "aller jusqu'au bout".

Il a ensuite affirmé que ses forces avaient abattu un hélicoptère militaire russe.

Quelques heures plus tard, le chef du groupe mercenaire a déclaré qu'il avait "sous contrôle" les sites militaires de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie.

Comment Moscou réagit-elle ?

Le Kremlin a déclaré dans la nuit que "des mesures sont prises" contre la mutinerie.

La Russie a renforcé la sécurité à Moscou et dans plusieurs régions telles que Rostov et Lipetsk.

M. Poutine a qualifié la mutinerie de Wagner de "menace mortelle" pour la Russie et a exhorté le pays à s'unir.

Qualifiant l'action des mercenaires de Wagner de "trahison", il a promis un "châtiment inévitable".

Qui sont les troupes Wagner ?

L'armée privée a participé à des conflits au Moyen-Orient et en Afrique, mais a toujours nié son implication.

L'année dernière, Prigozhin a admis avoir fondé le groupe, recrutant ses combattants dans les prisons russes en échange d'une amnistie.

Dans l'est de l'Ukraine, l'unité de paramilitaires a été le fer de lance des coûteuses batailles menées par la Russie.

Elle a été en première ligne lors de l'assaut de Bakhmut, qui a duré des mois, et s'est emparée du site pour la Russie, mais au prix d'énormes pertes.

L'impact sur "l’opération militaire spéciale" de la Russie

La rébellion constitue le défi le plus sérieux à ce jour pour le règne de Poutine et la crise sécuritaire la plus grave qu'ait connue la Russie depuis son arrivée au pouvoir à la fin de l'année 1999.

Elle détournerait l'attention et les ressources des champs de bataille en Ukraine, à un moment où Kiev est en pleine contre-offensive pour reprendre des territoires.

L'armée ukrainienne a déclaré qu'elle "surveillait" les querelles intestines entre Prigozhin et Poutine.

Moscou a quant à elle averti que l'armée de Kiev profitait de l'occasion pour concentrer ses troupes "en vue d'actions offensives" près de Bakhmut.

L'importance de la mutinerie n'a pas échappé aux dirigeants mondiaux, les chefs d'État et de gouvernement des États-Unis, de la France et de l'Allemagne s'étant tous prononcés en faveur de la mutinerie.