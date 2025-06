L'Ukraine a déclaré que les troubles en Russie provoqués par une mutinerie armée du groupe de sécurité privé russe Wagner constituaient une opportunité pour Kiev, quelques semaines après avoir annoncé une contre-offensive contre les positions russes.

"Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? C'est une fenêtre d'opportunité", a déclaré le vice-ministre de la défense, Ganna Malyar, ajoutant que les dirigeants militaires et politiques russes "se battent avec nous et se détruisent eux-mêmes" : "Combattez avec nous et détruisez-vous".

"La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale. Et plus la Russie garde ses troupes et ses mercenaires sur notre territoire (ukrainien), plus elle devra elle-même gérer le chaos, les douleurs et les problèmes. Il est tout aussi évident que l'Ukraine est capable de protéger l'Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message publié sur Twitter samedi

Pas un seul coup de feu

Le chef du groupe Wagner, Evgeniy Prigozhin, à la tête d'une mutinerie visant à faire tomber les hauts gradés de Moscou, a déclaré que ses combattants s'étaient emparés du quartier général de l'armée à Rostov-sur-le-Don, en Russie, "sans tirer un seul coup de feu", et qu'ils bénéficiaient du soutien de la population locale.

Les combattants de M. Prigozhin sont entrés en Russie depuis les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie au cours de la nuit et ont pris le QG de l'armée dans la ville méridionale, qui sert de centre opérationnel clé pour les forces de Moscou en Ukraine.

"Pourquoi le pays nous soutient-il ? Parce que nous avons fait une marche pour la justice", a déclaré Prigozhin dans son dernier message audio sur la plateforme de médias sociaux Telegram.

Les points de vue du G7

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont échangé leurs points de vue sur la situation en Russie, où le groupe mercenaire Wagner organise une mutinerie contre les dirigeants militaires de Moscou, a déclaré le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

M. Borrell n'a pas donné de détails sur l'échange dans son tweet, mais Berlin a également confirmé que la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock "vient de discuter de la situation" avec ses homologues du G7.

"Provocations odieuses"

Moscou a déclaré que les allégations ukrainiennes et occidentales d'un plan russe pour attaquer la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sont des "provocations odieuses".

"Il s'agit d'une nouvelle tentative de discréditer la Russie, de nous attribuer des intentions inexistantes et, dans le même temps, de dissimuler leurs plans criminels, voire terroristes, visant à créer une situation d'urgence susceptible de mettre en danger la vie et la santé de la population de la région et des habitants des pays européens", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, dans un communiqué.

Mme Zakharova a affirmé que les responsables ukrainiens utilisaient "tous les prétextes" pour semer la "désinformation" sur les risques éventuels d'une catastrophe nucléaire en provenance de Russie.

"Des tentatives pour convaincre Kiev de s'abstenir de toute provocation ont été faites à plusieurs reprises, y compris par la médiation du directeur général de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), Rafael Grossi. Cependant, la partie ukrainienne a choisi depuis longtemps la voie de l'escalade et ne veut pas en dévier", a ajouté Mme Zakharova.

Une trahison

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé le soulèvement comme "un coup de poignard dans le dos".

L'armée privée dirigée par Prigozhin semblait contrôler le quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don, une ville située à plus de 1 000 kilomètres au sud de Moscou, qui dirige les opérations offensives russes en Ukraine, a déclaré le ministère britannique de la défense.

Alors que les événements se déroulaient rapidement en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que Moscou souffrait d'une "faiblesse totale" et que Kiev protégeait l'Europe de "la propagation du mal et du chaos russes".