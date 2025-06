Le rapport onusien publié le 20 juin affirme, en effet, que les forces rwandaises ont renforcé les rangs du M23 à plusieurs reprises pour contrôler des points stratégiques dans la province du Nord-Kivu (est de la RDC).

Le gouvernement rwandais a rejeté toutes les accusations en bloc, soutenant que le rapport s’appuie sur des « preuves douteuses » ainsi que sur des « sources peu fiables ».

« Le rapport détaille le soutien financier, les armes et la couverture politique fournis aux FDLR par le gouvernement de la République démocratique du Congo et confirme que, avec d’autres forces armées illégales, les FDLR se battent aux côtés des forces armées congolaises (Fardc) qui ont violé à plusieurs reprises le territoire rwandais au cours de l’année écoulée », déclare Kigali dans un communiqué publié vendredi et consulté par Anadolu.