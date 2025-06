L'Égypte et l'Inde partagent des liens profonds qui remontent aux années 1950, lorsque les deux pays ont joué un rôle clé dans la création du mouvement des non-alignés, qui cherchait une voie alternative au communisme ou au capitalisme, au plus fort de la guerre froide.

Narendra Modi, qui est arrivé au Caire samedi, est le premier Premier ministre indien à effectuer une visite d'État en Égypte depuis plus de vingt ans.

Cette visite de deux jours intervient six mois après qu'Al-Sissi a été invité officiellement à New Delhi à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Inde.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, les deux dirigeants ont signé une déclaration élevant les liens entre l'Égypte et l'Inde au rang de "partenariat stratégique".

Modi a également invité le dirigeant égyptien à assister au sommet du G-20, que l'Inde accueillera en septembre prochaın.

Après son entretien avec Al-Sissi, Narendra Modi a visité une mosquée historique, la mosquée Al-Hakim du Caire, qui a été récemment rénovée avec l'aide de la communauté Dawoodi Bo hra, basée en Inde.

Le voyage de Narendra Modi en Égypte a été axé sur le renforcement des liens bilatéraux entre le Caire et New Delhi.

Parlant d'économie, le Premier ministre indien a déclaré que les deux pays allaient agir rapidement pour porter le commerce bilatéral à 12 milliards de dollars par an d'ici à cinq ans, contre 7,3 milliards de dollars en 2021-22.

"C'est une année remarquable pour nos relations communes", a déclaré Narendra Modi lors d'une réunion avec le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouly, samedi.

Au début de l'année, les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération commerciale.

L'Inde, le pays le plus peuplé du monde, est l'un des cinq principaux importateurs de produits égyptiens, notamment de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié, de sel, de coton, de produits chimiques inorganiques et de graines oléagineuses.

Les principales exportations indiennes vers l'Égypte comprennent entre autres produıts le coton, le café, le tabac, les pièces détachées de véhicules, les navires.

Narendra Modi est arrivé au Caire après un voyage de quatre jours aux États-Unis, où il s'est entretenu avec Joe Biden le président américain et de hauts responsables de l'administration, s'est adressé au Congrès et a rencontré de hauts dirigeants américains.