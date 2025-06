Les forces de renseignement turques ont "neutralisé" 11 terroristes du PKK/KCK-PYD/YPG dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque, selon des sources de sécurité lundi.

Dimanche, l'Organisation nationale turque du renseignement (MIT) a mené des opérations simultanées dans la région de Manbij, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat en raison des restrictions imposées aux médias.

Le MIT, qui surveille de près les abris des terroristes à Manbij, a mené des activités confidentielles de reconnaissance et de suivi en collaboration avec les forces armées turques.

Elle a détruit un camp appartenant au groupe terroriste YPG/PKK et neutralisé 11 terroristes, ont ajouté les sources.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été accusé de la mort de près de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des bébés.

Les YPG sont la branche syrienne du PKK.

Depuis 2016, la Turquie a lancé trois opérations anti-terroristes réussies à la frontière du nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre l'installation pacifique des citoyens : Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'olivier (2018) et Printemps de la paix (2019).