Daliso Lungu, 36 ans, homme d'affaires, a été inculpé conjointement avec son épouse Matildah Milinga, également âgée de 36 ans, en leur qualité de directeurs de la société appelée Saloid Traders Limited.

Dans un communiqué , le porte-parole de la police de Lusaka, Rae Hamoonga, a déclaré que la société possédait 48 véhicules à moteur d'une valeur de plus de 23 millions de kwacha zambiens (1,34 million de dollars) et des actifs immobilisés d'une valeur de plus de 12 millions de kwacha (704 000 dollars) soupçonnés d'être des produits du crime.

"Daliso Lungu a été arrêté et inculpé pour possession de biens soupçonnés d'être des produits du crime, en relation avec la possession de 21 véhicules à moteur d'une valeur de plus d'un million de kwacha zambien et d'actifs fixes d'une valeur de plus de 31 millions de kwacha zambien, tous enregistrés à son nom", a détaillé Rae Hamoonga.

Le porte-parole de la police d’ajouter que Daliso Lungu avait également été arrêté et inculpé pour blanchiment d'argent, portant sur plus de 23 millions de kwacha.

"Il déposait cet argent sur le compte de Saloid Traders Limited domicilié à la Zambia National Commercial Bank. Cela s'est produit entre le 17 septembre 2017 et le 24 janvier 2022 à Lusaka", à en croire Rae Hamoonga.

Les deux accusés ont néanmoins été libérés sous caution et devront comparaître bientôt devant le tribunal.

L'arrestation de Daliso Lungu intervient à peine une semaine après que les forces de l'ordre ont saisi les propriétés de l'épouse de l'ancien président Lungu, Esther, et de sa fille, Tasila, soupçonnées d'avoir été acquises illégalement.

Ces arrestations ont été qualifiées de chasse aux sorcières par les partisans de l’ancien président Lungu, une déclaration rejetée par le gouvernement, qui a déclaré que les forces de l'ordre ne faisaient qu'appliquer la loi.

Edgar Lungu a perdu le pouvoir au profit du président Hakainde Hichilema en 2021, son successeur ayant fortement décrié son régime en le qualifiant de "corrompu".