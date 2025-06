Le commandant des Forces soudanaises de soutien rapide (FSR), Mohammad Hamdan Dagalo, a annoncé un cessez-le-feu "unilatéral" de deux jours, à compter de ce mardi, à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha plus connue sous le nom de Tabaski.

"Nous déclarons un cessez-le-feu unilatéral, sauf en cas de légitime défense, à la veille de l'Aïd et le jour de l'Aïd al-Adha", a déclaré Mohammad Hamdan Dagalo, dans un enregistrement audio publié sur Facebook.

Mohammad Hamdan Dagalo a souhaité que la fête de l'Aïd soit l'occasion d'une réconciliation entre les Soudanais.

"Nous espérons sortir de la guerre plus unis et plus forts", a-t-il dit, reconnaissant les conditions humanitaires difficiles causées par la guerre.

L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, est l'une des plus importantes fêtes musulmanes. Elle marque le point culminant du hajj (pèlerinage) annuel en Arabie saoudite.

Le Soudan est en proie à des combats entre l'armée et les FSR depuis le mois d'avril dernier. Plus de 1 000 civils ont été tués et des milliers d'autres blessés dans ces violences, selon le Syndicat des médecins soudanaıs.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime elle; que plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées en raison du conflit en cours.

Plusieurs initiatives de cessez-le-feu ont été annoncées au cours des derniers mois. Les parties belligérantes se sont, cependant, accusées mutuellement de violer les accords de cessez-le-feu.