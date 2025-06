Par Takunda Mandura

Le Zimbabwe abrite la deuxième plus grande population d'éléphants au monde après son voisin d'Afrique australe, le Botswana - estimée à environ 100 000 individus - et se trouve au-dessus d'un stock légal d'ivoire d'une valeur de 600 millions de dollars américains.

Il n'est donc pas surprenant que ce pays d'Afrique australe naturellement bien doté fasse pression pour la levée de l'interdiction mondiale du commerce de l'ivoire inscrite dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), arguant que des restrictions générales comme celles-ci reviennent à le punir pour ses succès en matière de conservation de la faune et de la flore.

Le Zimbabwe n'est pas le seul à contester les restrictions de l'annexe II de la CITES, qui classe les éléphants dans la catégorie des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction, mais dont le commerce doit être contrôlé pour éviter une "utilisation incompatible avec leur survie".

Le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie souhaitent également obtenir un amendement qui leur permettrait de vendre leurs stocks d'ivoire en pleine expansion à des acheteurs consentants.

La Zimbabwe Parks and Wildlife Authority (ZimParks) a du mal à préserver sa faune et sa flore en raison de contraintes financières.

Comme ZimParks ne fait pas partie du budget du gouvernement, elle a besoin de 20 à 25 millions de dollars par an pour financer ses activités de conservation de la faune et de la flore.

L'organisation, à court d'argent, manque actuellement de voitures de patrouille, de drones de surveillance et de personnel.

ZimParks a besoin d'une moyenne de 178 000 dollars par mois rien que pour payer son personnel permanent, qui compte un peu plus de 2 000 personnes, ainsi que 700 à 900 travailleurs contractuels. Un millier d'employés supplémentaires figurent sur la liste des souhaits.

"Nous sommes confrontés à des difficultés liées au manque de personnel, d'équipement pour les patrouilles de gardes forestiers et de services de soutien. Nous devons acheter des avions, dont nous ne disposons pas pour l'instant. Nous avons besoin de plus de 100 véhicules, et chaque région du pays a besoin de niveleuses, de bennes et de drones pour la surveillance", explique Fulton Mangwanya, directeur de ZimParks, à TRT Afrika.

Statu quo

En 2019, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe ont demandé le droit de vendre l'ivoire acquis par mort naturelle, confiscation et abattage. Cette requête a été rejetée lors d'une réunion de la CITES à Genève.

Le commerce international de l'ivoire et des éléphants est interdit depuis 1989, bien que le Zimbabwe ait réussi à conserver l'espèce, ce qui a eu pour conséquence que la population a atteint des niveaux insoutenables.

L'impossibilité de vendre son stock d'ivoire actuel de 130 tonnes en raison de la réglementation internationale a encore entravé la capacité du pays à collecter des fonds destinés à améliorer ses efforts de conservation face aux défis posés par le changement climatique.

En 2019, le président Emmerson Mnangagwa a officiellement demandé à la CITES d'autoriser son pays à vendre son ivoire, mais cette demande semble être tombée dans l'oreille d'un sourd. Cela a poussé le Zimbabwe à envisager de se retirer de la convention.

Des proportions éléphantesques

ZimParks gère l'un des plus grands domaines du pays, d'une superficie d'environ cinq millions d'hectares, soit 13 % de la superficie totale du Zimbabwe. À mesure que la population humaine augmente au Zimbabwe, les éléphants sont confinés dans des zones plus restreintes.

L'augmentation simultanée du nombre d'éléphants oblige les troupeaux à sortir de leurs habitats de plus en plus restreints, à faire des incursions dans les cultures et parfois à entrer en conflit avec l'homme.

Plus de la moitié des éléphants du pays vivent à l'intérieur et à l'extérieur du parc national non clôturé de Hwange, le plus grand du Zimbabwe avec ses 14 600 kilomètres carrés. Le parc compte actuellement plus de 45 000 éléphants, alors que sa capacité d'accueil est d'environ 15 000.

En 2019, au moins 55 éléphants sont morts de faim à Hwange, ce qui a conduit à forer des puits jusqu'à 400 mètres de profondeur pour trouver de l'eau pour les animaux.

Un éléphant adulte boit en moyenne 680 litres d'eau par jour et consomme 450 kg de nourriture. Les défenseurs de l'environnement estiment que le Zimbabwe peut accueillir au mieux 45 000 éléphants, même si de vastes étendues sont disponibles pour le pâturage.

Conflit entre l'homme et la faune

Chaque année, les attaques de crocodiles et d'éléphants sont à l'origine d'un grand nombre de morts et de blessés. En 2021, 71 morts et 50 blessés ont été signalés, contre 60 morts et 40 blessés l'année précédente.

Selon Tinashe Farawo, porte-parole de ZimParks, les éléphants et les crocodiles ont causé 90 % de ces décès, suivis par les lions et les buffles.

La bonne nouvelle est que le Zimbabwe a enregistré une baisse du braconnage d'animaux sauvages l'année dernière, grâce à des efforts constants. Au total, 36 animaux d'espèces clés ont été braconnés en 2022, contre 42 en 2021.

Les saisies effectuées auprès des gangs de braconniers comprenaient 25 fusils, 174 munitions, 123 défenses d'éléphants et trois unités de corne de rhinocéros. Pas moins de 5 530 pièges à braconnage ont été retirés du pays lors de raids, et 167 braconniers ont été condamnés l'année dernière.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a inscrit l'éléphant d'Afrique sur la liste rouge des espèces menacées parce que son nombre diminue rapidement ailleurs sur le continent, alors même que le Zimbabwe est confronté au dilemme de la maîtrise de sa population d'éléphants géants.

En mai 2021, le gouvernement zimbabwéen a mis le feu aux poudres en révélant qu'il envisageait d'abattre des éléphants. Dans le cas des éléphants, des groupes familiaux entiers, ou des troupeaux, doivent être abattus pour éviter un stress post-traumatique aux animaux survivants.

Quotas de chasse

Avant le début du millénaire, la chasse au trophée rapportait environ 16 millions de dollars par an, dont une grande partie était consacrée à la conservation de la faune et à la protection de l'habitat.

Ces dernières années, la chasse au trophée a rapporté moins d'argent au pays, en grande partie à cause de la dégradation de l'habitat à la suite de la réforme agraire et d'un flot de critiques internationales après l'abattage très médiatisé de Cecil le lion en 2015.

Depuis 1991, le Zimbabwe vend chaque année des permis de chasse pour un maximum de 500 éléphants. Le permis pour tirer et tuer un éléphant se vend 10 000 dollars.

Réinstallation de Jumbo

En 2022, une opération baptisée "Project Rewild Zambezi" a permis de déplacer plus de 2 500 animaux sauvages d'une réserve du sud vers une réserve du nord du pays, dans le cadre d'une initiative visant à les protéger de la sécheresse.

Cette opération est le résultat d'une prise de conscience que les ravages du changement climatique ont peut-être remplacé le braconnage comme principale menace pour la faune sauvage.

Environ 400 éléphants, 2 000 impalas, 70 girafes, 50 buffles, 50 gnous, 50 zèbres, 50 élands, 10 lions et une meute de 10 chiens sauvages font partie des animaux déplacés de la Save Valley Conservancy du Zimbabwe vers trois conservatoires au nord de Sapi, Matusadonha et Chizarira.

Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de capture et de transfert d'animaux vivants en Afrique australe depuis 60 ans.

Le programme de transfert est un exercice coûteux et ZimParks s'est déjà plaint par le passé de l'insuffisance des fonds pour mener à bien des opérations de conservation de cette envergure.

"La dernière fois que nous avons procédé à un transfert de 100 éléphants, cela nous a coûté environ un demi-million de dollars américains", se souvient le porte-parole de ZimParks, M. Farawo. Les coûts sont peut-être élevés, mais le Zimbabwe tient bon pour l'instant.