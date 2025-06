Les autorités ont déclaré qu'il était probable qu'il y ait plus de mineurs illégaux sous terre alors qu'elles pensaient initialement que le nombre de morts étaient de 31,ce qui correspond au nombre de corps retrouvés la semaine dernière.

Depuis la détection de ces nouveaux mouvements, aucune opération de recherche dans la mine d'or Virginia désaffectée, située dans la ville centrale de Welkom, n'a encore été lancée en raison des niveaux dangereusement élevés de méthane encore présents dans la mine.

"Dans l'état actuel des choses, c'est plutôt difficile", a déclaré mardi à l'Associated Press Nathi Shabangu, porte-parole du ministère des ressources minérales et de l'énergie.

Shabangu a ajouté que le ministère travaillait avec une équipe d'inspecteurs de l'entreprise qui exploitait la mine bıen avant ,ainsi qu'avec les services de sauvetage minier pour déterminer si l'activité souterraine détectée est un "mouvement humain".

Les autorités n'ont annoncé que la semaine dernière qu'elles pensaient des dizaines de mineurs illégaux étaient morts dans la mine le 18 mai, et que leurs corps se trouvaient toujours sous terre.

L'incident de la mine de Welkom a également été compliqué par le fait que les mineurs illégaux sont originaires du pays voisin, le Lesotho, et qu'il a fallu des semaines à leurs familles pour signaler leur disparition aux autorités du Lesotho et pour que ces dernières contactent leurs homologues sud-africains.

Les mineurs clandestins emportent de la nourriture, de l'eau et d'autres équipements, car ils s'attendent à rester sous terre pendant un certain temps.

Mais, étant donné que l'explosion aurait eu lieu il y a plus d'un mois, les chances qu'il y ait des survivants sont minimes et le département des ressources minérales ne confirmera pas les mouvements détectés tant qu'il n'aura pas plus d'informations, a déclaré le porte-parole du ministère des ressources minérales et de l'énergie.