Plus de 100 000 enfants fuyant le conflit soudanais font face à des nouveaux dangers et sont dans une situation désespérée au Tchad, indique le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) dans un communiqué publié lundi.

Ils font maintenant face à de nouveaux défis alors qu'ils cherchent refuge dans les provinces du Tchad, lit-on dans le communiqué.

"L'horreur que vivent les enfants et les familles au Soudan se transforme rapidement en une grave crise au Tchad", a déclaré Jacques Boyer représentant de l'UNICEF au Tchad.

Dans une déclaration à Anadolu, Ricardo Pires, responsable des médias et porte-parole pour les Agences à l'UNICEF New York a confirmé que les enfants font face à de nouveaux dangers.

"La situation des enfants soudanais qui arrivent en ce moment est très préoccupante. En ce moment, ils arrivent traumatisés, affamés, très fatigués et parfois malades. Il s'agit d'une région vulnérable du Tchad où les populations sont très démunies", a déclaré Ricardo Pires.

Et d'ajouter que "depuis le début de la crise au Soudan, l'UNICEF travaille sur des domaines différents, notamment à fournir de l'eau potable, l'assainissement, diffuser les messages de promotion de l'hygiène pour éviter les maladies d'origine hydrique et mettre en place des espaces adaptés aux enfants pour fournir un soutien psychosocial et réunir les enfants séparés avec leurs familles. Enfin l'UNICEF travaille à fournir les médicaments essentiels, des vaccins et approvisionne les centres de santé des villages en biens nutritionnels".

Pour ce faire, Ricardo Pires affirme que l'UNICEF travaille et communique avec les communautés locales sur ce qui arrive au Soudan pour les sensibiliser.

Selon lui, l'UNICEF manque de moyens et de ressources pour les familles et les enfants qui arrivent en grand nombre.

D'après l'UNICEF, au 23 juin 2023, plus de 140 000 réfugiés et 34000 rapatriés tchadiens ont traversé la frontière dont plus de 90% de femmes et d'enfants.