Les changements qui portent aussi sur le calendrier ont pour objectif de mettre en place, d'ici à 2027, des prix équivalents pour tous les tours de simple des tournois WTA-ATP 1000 et 500 ; les deux niveaux situés juste en dessous des quatre tournois du Chelem.

Ces changements visent aussi à faire en sorte que ces tournois se déroulent en même temps, mais sur des sites différents, que leurs équivalents ATP 1000 et 500 et surtout qu'ils offrent les mêmes cachets que ces derniers d'ici à 2033.

Tous les changements devront être approuvés par le conseil d'administration de la WTA en août prochain, espère l'association.

Les propositions comprennent l'augmentation du nombre de tournois 1000 à 10, avec des événements à Pékin (2024), Cincinnati (2025) et au Canada (2025) étendus à deux semaines avec de plus grands terrains, de nouvelles règles pour stimuler la participation des joueuses dans les plus grands événements.

L'association annonce aussi et la création d'un classement basé sur les 18 meilleurs résultats, et pas seulement les 16 meilleurs .

Les écarts des rémunérations

Lorsque Iga Swiatek a remporté l'Open d'Italie 2022, elle a reçu un chèque d'un peu plus de 330 000 euros (environ 365 000 dollars), soit moins de la moitié des quelque 835 000 euros (plus de 900 000 dollars) que Novak Djokovic a gagnés en remportant le titre masculin à Rome cette année-là.

En avril dernier, le président de la fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a déclaré que le principal tournoi du pays visait à offrir les mêmes prix aux femmes et aux hommes à partir de 2025.

En réaction a cette annonce, Billie Jean King, qui était la voix principale lorsque la WTA moderne a été fondée en 1973, a déclaré qu'elle a été motivée à aider à créer un circuit professionnel féminin après avoir gagné 600 $ pour son championnat de 1970 en Italie, près de 3 000 $ de moins que ce que Ilie Nastase avait reçu pour le prix masculin