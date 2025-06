Par notre envoyé spécial

Les pèlerins musulmans se sont rendus mardi au mont Arafat, en Arabie saoudite, pour le point culminant du pèlerinage annuel du Hajj. Le pèlerinage de 2023 est le plus important après trois années de restrictions imposées par le Covid-19.

Les autorités saoudiennes avaient déclaré que plus de 2,5 millions de pèlerins étaient attendus pour le Hajj. Les fidèles récitent des versets du Coran sur la colline rocheuse où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon.

L'accomplissement des rituels sur le mont Arafat est un élément obligatoire du pèlerinage.

C'est l'une des activités les plus éprouvantes physiquement du Hajj, car les pèlerins passent plusieurs heures à prier et à réciter le Coran sur le mont Arafat et dans les environs, généralement sous des températures élevées.

Les températures ont atteint 46 degrés Celsius (113 Fahrenheit) lundi, alors que les fidèles, protégés par des parapluies, se rendaient de La Mecque à Mina, où ils dormaient dans l'un des plus grands villages de tentes du monde avant les rites du mont Arafat.

Au coucher du soleil, les pèlerins parcourent la courte distance qui sépare le mont Arafat de Muzdalifah, une plaine située à mi-chemin entre Arafat et Mina, pour dormir en plein air.

Après Arafat, les pèlerins ramassent des cailloux qui serviront à lapider symboliquement les piliers représentant le diable à Mina.

Le Hajj est une expérience spirituelle profondément émouvante pour les pèlerins, qui leur permet d'absoudre leurs péchés, de se rapprocher de Dieu et d'unir les quelque deux milliards de musulmans que compte la planète. Certains passent des années à économiser de l'argent et à attendre un permis pour entreprendre le voyage.

Il s'agit de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Il rassemble les musulmans - jeunes et vieux, riches et pauvres - du monde entier.

Ces dernières années, la pandémie de Covid-19 a considérablement affecté le nombre de pèlerins. Seuls 1 000 pèlerins - tous résidents d'Arabie saoudite - sont autorisés à effectuer le Hajj.

En 2021, le nombre de pèlerins est passé à 60 000, avec un nombre limité de visiteurs étrangers, puis à un million l'année dernière. Mais cette année, les restrictions du Covid-19 ont été levées, sans distanciation sociale ni port de masque, et le Hajj est pratiqué à pleine capacité.

La limite d'âge de 65 ans a également été supprimée, ce qui permet à des milliers de personnes âgées d'assister au Hajj, que les musulmans sont tenus d'accomplir au moins une fois dans leur vie.

Après l'Arafat et le lancer de cailloux, la dernière étape est le retour à la Grande Mosquée de La Mecque, où les musulmans effectuent une dernière circumambulation de la Kaaba, le cube noir géant vers lequel les musulmans du monde entier prient chaque jour.

Pendant le pèlerinage, tous les hommes sont tenus de porter de simples robes blanches sans aucune couture, une règle visant à symboliser l'égalité des riches et des pauvres devant Allah.

Les femmes doivent renoncer aux produits de beauté et se couvrir les cheveux, mais ont plus de latitude pour porter des tissus de leur pays d'origine, ce qui donne un spectacle coloré du multiculturalisme de l'islam.

Les autorités saoudiennes ont mis à disposition des hélicoptères de surveillance et des milliers d'agents de santé et d'ambulances pour répondre aux urgences médicales.

En raison du climat, de nombreux pèlerins optent pour des chapeaux de paille à larges bords et des parapluies de toutes les couleurs.

À la fin du Hadj, la fête de l'Aïd al Adha est célébrée par les musulmans du monde entier.

Ceux qui en ont les moyens sont censés abattre du bétail (béliers, bovins et chameaux) en guise de sacrifice, puis distribuer une partie de la viande aux pauvres.