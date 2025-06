Le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a surpris tout le monde le 16 juin en demandant aux Nations unies de retirer immédiatement la force de maintien de la paix de la Minusma.

Alors que le consentement de l'État hôte est l'un des principes du maintien de la paix, une résolution rédigée par la France propose de prévoir une période de six mois pour le retrait des plus de 12 000 soldats et policiers déployés au Mali, selon des sources diplomatiques.

En raison de la poursuite des discussions entre les membres du Conseil, l'ONU et le Mali, un vote prévu jeudi a été reporté à vendredi, dernier jour du mandat actuel de la Minusma, selon l'une des sources diplomatiques.

Le Mali avait demandé de raccourcir cette période de six mois, a indiqué à l'AFP une autre source diplomatique.

Un délai plus court rendrait le retrait plus difficile.

"Tout effort pour déplacer des milliers de casques bleus, y compris tout leur équipement, toutes leurs installations, tout leur personnel de soutien prend un certain temps", a déclaré lundi Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, en demandant un "calendrier raisonnable".

Les États-Unis, qui ont dit regretter la décision malienne, ont appelé à un "retrait ordonné et responsable".

Mercredi, le ministre allemand de la Défense a déclaré que les soldats allemands seraient retirés le plus rapidement en raison de l’expiration du mandat de la Minusma vendredi.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, ou Minusma, a été créée en 2013, prenant le relais d'une mission dirigée par l'Afrique alors que le Mali était en proie au terrorisme qui perdure aujourd'hui.

Elle a été critiquée pour son incapacité à protéger les civils des attaques, malgré le déploiement d'une force assez importante et un budget annuel de 1,26 milliard de dollars.

Le Mali est dirigé par des militaires depuis le coup d'État d'août 2020.

Les dirigeants militaires du pays ont de plus en plus imposé des restrictions opérationnelles aux soldats de la paix et ont également rompu l'alliance de longue date du Mali avec l'ancienne puissance coloniale, la France.