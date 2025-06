Par Coletta Wanjohi

Comment faire pour être à la fois fort, délicat, subtil, stylé, durable, polyvalent et luxueux ? Le cuir, l'une des découvertes les plus anciennes et les plus utilitaires de l'humanité, porte plusieurs casquettes.

Étonnamment, les produits en cuir ne sont pas seulement difficiles à trouver au Kenya, pays riche en bétail, mais ils sont également associés à la richesse.

Un simple portefeuille se vend environ 4 000 shillings (35 dollars américains), tandis qu'un sac à main peut coûter jusqu'à 42 000 shillings (300 dollars américains).

"Le cuir est fait pour les gens qui ont de l'argent. Si vous regardez où ces articles sont vendus, il y a clairement une clientèle cible", explique la Kényane Camila Njeri à TRT Afrika.

"Je n'ai jamais compris pourquoi les produits en cuir fabriqués au Kenya ne sont pas faciles à trouver, alors que nous avons tant de vaches dans nos villages"!

Le président William Ruto semble plus conscient que quiconque de la situation dichotomique entre un bétail abondant et une industrie de la tannerie à peine existante, qui rend le pays fortement dépendant des importations de produits en cuir à des prix élevés.

"Dans deux ans, j'interdirai l'importation de chaussures fabriquées avec du cuir produit dans d'autres pays. L'idée est de faire en sorte que nous produisions des chaussures avec le cuir de nos propres vaches", aurait récemment déclaré le président Ruto.

"Nous donnons nos propres peaux de vaches aux chiens pour qu'ils les mangent, et ensuite nous importons ces chaussures très chères, qui coûtent près de 200 dollars, voire 400 dollars chacune", a déploré le président kenyan.

Selon le président kenyan, cela peut changer car "il n'y a pas de baguette magique dans la production - il s'agit des mêmes peaux de vaches".

Selon un rapport de 2019 du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche indique que le Kenya compte plus de 18 millions de têtes de bétail, 27 millions de chèvres, plus de 17 millions de moutons et trois millions de chameaux qui sont élevés pour le lait et la viande.

La peau et le cuir font partie des sous-produits du bétail abattu pour la viande, et une grande partie de ces produits est apparemment inutilisée à l'heure actuelle.

Une analyse de l'Association des fabricants de cuir du Kenya montre qu'en 2019, les importations de chaussures en cuir et d'autres produits se sont élevées à plus de 89 millions de dollars.

Ce chiffre était considérablement plus élevé, comparé à l'exportation de 70 millions de dollars pour les mêmes articles l'année précédente.

Une autre étude de l'Institut kényan de recherche sur les politiques publiques montre que "bien qu'il soit le cinquième plus grand producteur de bétail en Afrique après l'Éthiopie, le Tchad, le Soudan et la Tanzanie, la valeur du Kenya dans le commerce du cuir reste faible".

Le président Ruto a décidé qu'au cours du prochain exercice financier qui débutera le 1er juillet 2023, l'industrie du cuir recevra une allocation d'environ 14 millions de dollars.

"Les éleveurs qui vendent les peaux à moins d'un dollar ou qui les jettent doivent maintenant fixer un bon prix pour la viande, les peaux et les cuirs", a-t-il déclaré.

Il y a longtemps que l'on attendait cela

Tedd Josia, directeur créatif de Jokajok Luxury Leather, se concentre sur la production d'une variété d'articles à partir de peaux provenant du Kenya et d'autres pays africains.

"Les chaussures, sacs et autres articles en cuir peuvent être fabriqués dans notre pays afin de réduire leurs importations et, par conséquent, de créer une balance commerciale et des emplois", explique-t-il à TRT Afrika.

Si la création d'une marque africaine est essentielle à la croissance, M. Josia estime que la décision du gouvernement de se concentrer sur la croissance de l'industrie aurait dû être prise depuis longtemps.

"Ce sont des choses qui doivent être faites - construire une chaîne de valorisation forte et durable, et cela signifie créer des marques africaines solides détenues par des Africains pour assurer l'héritage", déclare-t-il.

"Si le projet est mené correctement, il est possible de réduire le prix des chaussures scolaires. Mais les semelles en plastique devront toujours être importées, à moins que certaines industries du plastique ne se joignent au projet", ajoute-t-il.

Échec commercial

Beatrice Mwasi, directrice du Center for Business Innovation & Training, explique que la croissance de l'industrie a été freinée par des retards dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques.

La part du Kenya dans le marché mondial du cuir, évalué à environ 150 milliards de dollars, ne représente que 140 millions de dollars", explique-t-elle à TRT Afrika.

Selon Mwasi, l'un des principaux défis qui paralysent la croissance est le fait que les petites et moyennes entreprises ne parviennent pas à s'impliquer pleinement dans la chaîne de valeur.

"L'industrie est dominée par quelques grandes entreprises manufacturières qui génèrent la majorité des revenus et possèdent des capacités de contrôle du marché", explique-t-elle.

"À l'inverse, de nombreuses petites entreprises ont un impact minime sur le marché. Jusqu'à présent, l'accent mis sur quelques grandes entreprises n'a pas permis d'améliorer la compétitivité du secteur", ajoute Mwasi.