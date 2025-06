Faure Gnassingbé, le président togolais et Faustin-Archange Touadéra, le président centrafricain, ont appelé dans un communiqué conjoint mardi soir, à une cessation définitive des combats au Soudan.

Le Soudan, où s’affrontent depuis le 15 avril deux généraux et leurs troupes pour la conquête du pouvoir, des combats opposent en effet depuis cette date, l'armée régulière, sous les commandes du général Abdel Fattah al-Burhane qui dirige le pays, aux Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Au dernier bilan, au moins 822 civils ont été tués dans ces affrontements à ce jour.

Une situation qui préoccupe les deux chefs d’état togolais et centrafricain. C’est ce qui ressort de ce communiqué conjoint rendu public ce 27 juin 2023 à l’occasion d’une visite d’amitié et de travail, que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a effectué dans la capitale togolaise.

Au-delà du Soudan, les deux chefs d’Etat se sont également préoccupés de la situation en République démocratique du Congo.

Faure Gnassingbé et son hôte ont appelé de tous leurs vœux, "à l’instauration d’une paix durable dans l’Est de la République démocratique du Congo". Une partie déchirée par près de trois décennies de guerre entretenues par de nombreux groupes armés qui se font et se défont au gré des conflits, sur fond de pillages, de viols et de meurtres.

"Trait d’union entre le centre et l’ouest"

Faustin-Archange Touadéra, est arrivé à Lomé, en fait, à l’invitation de son homologue togolais, Faure Gnassingbé.

Dans un premier communiqué publié tôt dans la journée, Lomé a affirmé que ce voyage de Touadéra au Togo, "marque un trait d’union entre le centre et l’ouest du continent" africain et s’inscrit dans la promotion d’une coopération sud-sud, comme "cadre d’échanges et de partages entre pays frères".

Ainsi, au-delà des questions en lien avec le Soudan, la RDC ou encore les conflits et tensions en général sur le continent, Faure Gnassingbé et son hôte ont évoqué d’autres questions d’intérêt mutuel, notamment aux plans bilatéral et communautaire.

Se félicitant de l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent leurs deux pays, ils ont par exemple réaffirmé leur volonté de "les renforcer davantage dans l’intérêt commun de leur peuple", notamment dans les domaines économique, commercial, militaire, sécuritaire et de la formation.

A cet effet, ils ont appelé à l’intensification des échanges entre le Togo et la République centrafricaine et ont instruit, d’après le communiqué conjoint, leur délégation respective à l’effet de "travailler à la mise en place d’un cadre juridique de coopération, notamment la création d’une commission mixte de coopération".

Les deux présidents se sont, de même, engagés à la pleine réalisation des objectifs de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Pour rappel, Lomé et Bangui entretiennent d’excellentes relations diplomatiques, marquées notamment par un accord d’exemption de visas pour les citoyens des deux pays. En avril dernier, le chef de l’État togolais avait reçu à Lomé la cheffe de la diplomatie centrafricaine, porteuse d’un message de félicitations et d’amitié du Président Touadéra à l’occasion de la fête de l’indépendance du Togo.