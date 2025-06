Par Timi Odueso

Les « nomades numériques » sont généralement des personnes qui travaillent en ligne tout en se déplaçant d'un pays à l'autre. Les « nomades numériques » africains sont confrontés à de lourdes restrictions de visa pour travailler à l'étranger.

Mais les visas n'arrêtent pas les travailleurs qualifiés qui profitent du travail à distance pour se construire une nouvelle vie dans de nouveaux pays.

Un « nomade numérique » typique restera quelques semaines dans une ville avant de déménager dans une autre, mais cela n'est possible que si vous détenez un passeport « solide ».

Si vous êtes aux prises avec des papiers d'un pays africain sous-développé, vos options sont réduites de plus de moitié avec la plupart des «villes financièrement développées» hors de votre portée.

Mais les passeports «faibles» ne suffisent pas à arrêter les masses de travailleurs africains qualifiés qui parcourent leur continent avec du travail à distance ou se déplacent à l'étranger pour travailler à distance.

Beaucoup profitent des opportunités de plus en plus émergentes du travail à distance pour doubler leurs revenus et poursuivre leur épanouissement.

Flexibilité de travail

Bien que les visas ne créent pas purement et simplement une voie vers la résidence permanente, ils offrent une excellente opportunité de mener des activités dans des villes dotées d'une meilleure infrastructure qui prend en charge leur mode de vie numérique.

Jackleen Nnenly, chef de projet avec plus de 10 ans d'expérience dans les médias en Afrique, a pris la décision en 2021 de quitter Lagos, au Nigeria, où elle avait grandi.

Bien que Nnenly n'ait pas demandé de « visa de nomade » numérique - qui était largement disponible à l'époque - elle a poursuivi une maîtrise à Northampton, a fait du bénévolat pendant ses études et travaille maintenant à distance pour Bentley au Royaume-Uni.

Pour Nnenly, sa décision n'a pas été motivée par le besoin de devenir un « nomade numérique ». Elle voulait simplement échapper au chaos des tristement célèbres "go-slows" de Lagos - le grave embouteillage de la ville.

Il en va de même pour de nombreux autres nomades numériques. Le manque d'infrastructures en Afrique signifie que beaucoup ne peuvent pas travailler de manière aussi fluide que le mode de vie « nomade numérique » l'exige.

Qu'il s'agisse d'une faible pénétration d'Internet ou d'un mauvais approvisionnement en électricité, les travailleurs à distance dans plusieurs pays du continent verront souvent leur productivité freinée.

« Visa nomade »

D'autres, comme Funfere Koroye, un ingénieur en conception qui a travaillé sur quatre continents, ont obtenu le « UK Global Talent Visa », ouvert aux techniciens ayant au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de la technologie et pouvant contribuer à l'économie britannique.

En fait, selon le « Tech Nation Visa Report 2021 », le Nigeria est le pays africain qui compte le plus de candidats au « UK Global Tech Talent Visa », se classant au troisième rang mondial avec 11,3 % des 4 200 candidatures dans le monde.

Le déménagement de Koroye au Royaume-Uni et son incursion dans d'autres pays comme la Chine et l'Italie ont été motivés par la facilité avec laquelle il est possible d'y faire des affaires.

L'avantage économique pour le mode de vie « nomade numérique » signifie également que nombre de ces travailleurs gagnent dans une monnaie plus forte.

Le taux d'inflation moyen en Afrique subsaharienne a atteint 9 % en août 2022, entraînant la dépréciation rapide de plusieurs devises, dont le naira nigérian et le cedi ghanéen.

Compte tenu de la contribution des migrants à l'économie du Royaume-Uni, qui s'élève à des milliards de livres par an, de plus en plus de pays suivent ses pas et instituent des visas nomades numériques.

Stimulation du tourisme

Depuis la pandémie, plus de 19 pays dans le monde, dont Malte et l'Argentine, ont créé des « visas nomades » numériques dans l'espoir d'attirer des talents et d'augmenter leur PIB.

Les pays africains ne sont pas en reste. Depuis la pandémie, cinq pays africains – Cap-Vert, Namibie, Maurice, Seychelles et Rwanda – ont créé des « visas nomades » numériques dans l'espoir d'attirer des travailleurs à distance et de retenir les talents qui partent en masse.

Chaque année, des centaines de milliers d'Africains quittent le continent à la recherche de pâturages plus verts.

Alors que très peu d'entre eux sont des travailleurs à distance, de nombreux pays africains commencent à se rendre compte qu'un pays qui travaille signifie non seulement qu'il peut endiguer la fuite des cerveaux, mais aussi qu'il peut augmenter le tourisme dans le pays.

Alors que seulement cinq ont des « visas nomades » numériques disponibles au moment de cet article, d'autres comme l'Afrique du Sud sont en train d'en créer un. D'autres proposent un visa de court séjour à l'arrivée pour ceux qui en ont les moyens.

Une spécialiste du marketing numérique, a déclaré à TechCabal qu'elle avait travaillé dans 10 pays africains différents, dont le Sénégal et le Kenya, au cours des deux dernières années.

Droit légal

Les entreprises du continent ne sont pas en reste. Avec une pénurie de talents et une génération naissante de jeunes qui s'intéressent aux voyages, davantage créent des options de «travail à domicile» ou de «travail de n'importe où» pour leurs employés.

Il y a eu un débat sur les employés travaillant des heures supplémentaires en raison d'un accès Internet à distance. Photo : Getty

Les startups, qui ont connu une crise de financement proposent des options à distance et hybrides aux employés du monde entier.

Andela, l'une des premières licornes du continent, s'est complètement éloignée en 2020 et n'a pas fait demi-tour depuis. D'autres comme Paystack, Big Cabal Media, Flutterwave ou GetEquity ont des options à distance pour leurs employés.

Même les législations commencent à évoluer pour reconnaître la valeur du travail numérique et à distance. En 2022, par exemple, le Kenya a déposé son projet de loi sur l'emploi (amendement) de 2021, qui vise à établir un droit légal pour les travailleurs à distance de se déconnecter après les heures de travail.

Le projet de loi, s'il est adopté, empêchera également les entreprises de réprimander les employés qui ne font pas d'heures supplémentaires.

Alors que l'Afrique devrait avoir la main-d'œuvre la plus importante au monde depuis 15 ans, il est dans l'intérêt du continent de garder ses talents satisfaits.

L'auteur, Timi Odueso, est rédacteur en chef de TechCabal, une plateforme d'actualités technologiques en Afrique.

