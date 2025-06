Dans son tout tout premier discours , à l'occasion de la célébration de la tabaski en tant que président du Nigeria, Bola Tinubu a formulé des vœux de paix pour son pays.

Il a ainsi exprimé l'espoir d'un retour de la paix dans certaines parties du continent touchées par des conflits.

Auparavant, dans un communıqué, Bola Tinubu a exhorté les musulmans du monde entier de continuer leur engagement d'aider les pauvres, comme il est de tradition à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

La lutte contre le terrorisme.

À l'instar de son homologue nigérian, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, a réitéré son appel à tous les Burkinabés, de soutenir la lutte contre le terrorisme dans le pays, au lendemain de l'assassinat de 31 soldats et de trois auxiliaires de l'armée dans le nord du pays.

"J'invite tous les fidèles musulmans de notre pays à porter tous les combattants tombés dans cette guerre contre le terrorisme dans leurs prières et invocations pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Je réitère mon appel à tous les Burkinabè sans distinction à s'engager pleinement dans cette lutte implacable contre le terrorisme et pour notre souveraineté. Ensemble, nous vaincrons", a-t-il déclaré.

Rappelons que les 31 soldats et trois auxiliaires de l'armée ont été tués lundi après qu'un convoi de ravitaillement soit tombé dans une embuscade tendue par des terroristes, selon l'armée burkinabè.

Au Rwanda, les principales prières de l'Aïd al-Adha se sont déroulées au stade Pele de Kigali, dans la capitale, sous la direction du mufti Sheikh Salim Hitimana.

Ce dernıer a invité les musulmans à ne pas oublier les pauvres et les nécessiteux pendant les célébrations, affirmant que les actes de bonté aident les musulmans à grandir spirituellement en partageant le bonheur et en renforçant les liens avec leurs familles, leurs amis et leurs voisins.

Pour sa part le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a souhaité aux musulmans un joyeux Aïd, implorant "Allah d'exaucer leurs prières, de bénir leurs familles et leurs activités economıques".

Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goita, s'est joint aux membres de la communauté musulmane pour les prières de l'Aïd al-Adha dans la salle des fêtes du palais de Koulouba, qui faisait office de mosquée, selon la présidence.

Au Sénégal, le chef de l'opposition Ousmane Sonko, qui a été condamné à deux ans de prison pour "corruption de la jeunesse", a encouragé les musulmans et les Sénégalais en général à mieux s'entraider.

Ousmane Sonko, qui est président du parti PASTEF-Patriotes, s'est adressé au public par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour la première fois depuis les manifestations meurtrières déclenchées dans le pays suite à sa condamnation au début du mois.

Il a évoqué le pèlerinage aux lieux saints de l'islam à La Mecque, déclarant qu'il espérait que Dieu exaucerait les prières des milliers de Sénégalais qui ont effectué le pèlerinage cette année.

Appelant les Sénégalais à poursuivre son programme politique, Ousmane Sonko a également demandé aux gens "d'éviter les tensions et de prier pour la stabilité" au Sénégal.

Dans un message publié sur son compte tweeter, le président sénégalais Macky Sall a quant à lui déclaré ''En ce jour de célébration de la Tabaski, j’adresse mes meilleurs vœux de paix et de prospérité à toute la communauté musulmane.''