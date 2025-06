Le directeur de la communication de la Turquie, Fahrettin Altun, a condamné jeudi l'attaque en France contre l'équipe de journalistes de la télévision azerbaïdjanaise (AzTV), la chaîne publique du pays.

"Nous avons appris avec tristesse que les employés de la télévision officielle azerbaïdjanaise AzTV ont été attaqués alors qu'ils exerçaient leurs fonctions en France", a déclaré M. Altun sur Twitter.

"Nous condamnons fermement cette attaque odieuse contre la liberté de la presse et de l'information, qui révèle que l'Europe perd de l'altitude jour après jour en termes de protection des droits de l'homme et des libertés", a-t-il souligné.

M. Altun a exhorté les autorités françaises à identifier rapidement les auteurs de l'attaque et à les traduire en justice.

Le responsable turc s'est entretenu au téléphone avec Hikmet Hajiyev, assistant du président azerbaïdjanais, et a déclaré que la Turquie utiliserait tous les moyens à sa disposition pour faire la lumière sur cet odieux attentat.

M. Altun a également souhaité un prompt rétablissement aux journalistes azerbaïdjanais blessés dans l’attaque et a adressé ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple azerbaïdjanais.

Selon l'agence de presse Trend, l'équipe d'AzTV a été agressée alors qu'elle couvrait les manifestations qui ont éclaté après qu'un policier français a abattu un jeune conducteur de 17 ans.

Le journaliste et le caméraman ont été blessés et leur caméra a été saisie et endommagée. Lorsque les membres de l'équipe d'AzTV ont demandé à récupérer leur caméra, ils ont été menacés avec une arme.