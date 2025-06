Par Samuel Ramani

Le 23 juin, le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclenché une rébellion armée contre les autorités militaires russes et, par conséquent, contre le président Vladimir Poutine.

En quelques heures, les forces du groupe Wagner ont occupé le quartier général du district militaire sud à Rostov-on-don, ont déferlé sur Voronej et ont marché jusqu'à 200 km de Moscou.

De manière tout aussi spectaculaire, la mutinerie de Prigozhin s'est dénouée dans la soirée du 24 juin. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord entre Poutine et Prigozhin, qui a vu les forces du groupe Wagner abandonner leurs positions et Prigozhin obtenir l'asile en Biélorussie.

Les objectifs exacts de l'insurrection de Prigozhin restent obscurs. Alors que les forces Wagner marchent sur Moscou, Prigozhin déclare : "Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire. C'est une marche pour la justice. Nos actions n'interfèrent en rien avec les troupes".

Il a également affirmé que la rébellion était une réponse directe à l'attaque du ministère russe de la défense contre les PMC de Wagner et à la dissimulation de 2 000 corps de combattants de Wagner dans le sud de la Russie.

Une analyse plus approfondie suggère que Prigozhin a été poussé à agir par son désir d'empêcher l'intégration du groupe Wagner dans les forces armées russes et par son intention de renverser la direction militaire de la Russie.

Bien que le groupe Wagner soit à l'origine des victoires de la Russie à Soledar et Bakhmut, qui constituent ses plus importants gains territoriaux depuis l'occupation de Louhansk en juillet 2022, son existence en tant qu'entité autonome était remise en question avant la rébellion de Prigozhin.

D’où provienne la force de Wagner

Le ministère russe de la Défense a remplacé le groupe Wagner en tant que principal recruteur de prisonniers au sein des forces armées russes et a enrôlé environ 10 000 condamnés pour le seul mois d'avril 2023.

Le ministère russe de la défense a également exigé que les forces du groupe Wagner signent des contrats avec lui avant le 1er juillet. Prigozhin a d'abord rejeté cette demande, mais Poutine a insisté le 14 juin sur le fait que Wagner devait signer un contrat avec le ministère de la défense "le plus rapidement possible".

L'alignement de Poutine sur les hauts gradés de l'armée russe a probablement motivé la rébellion, Prigozhin estimant que son influence et sa sécurité dépendaient de l'autonomie du groupe Wagner.

Les frictions de longue date entre Prigozhin et le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, ainsi qu'avec le chef de l'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, ont également été à l'origine de cette rébellion.

Au début de l'année 2016, le ministère russe de la défense a décidé de réduire le soutien apporté au groupe Wagner en Syrie, suite aux tensions entre Prigozhin et Shoigu.

Histoire de cette alliance

Prigozhin a riposté en concluant des accords unilatéraux avec le président syrien Bashar al-Assad, notamment en s'engageant à libérer les champs pétroliers et gaziers syriens en échange de 25 % de leurs revenus de production.

Pendant des années, le groupe Wagner a résisté aux tensions avec le ministère de la défense en raison des relations personnelles de Prigozhin avec Poutine et de ses liens avec la Direction générale du renseignement (GRU).

Prigozhin a probablement noué une amitié avec Poutine à la fin des années 1990 à Saint-Pétersbourg, car le président russe fréquentait le restaurant New Island, qui appartenait à Prigozhin.

Cette alliance s'est développée au cours des deux décennies suivantes et, en 2022, M. Poutine affirme que les sociétés de restauration de M. Prigozhin et le groupe Wagner ont réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars.

Le GRU a été la force motrice derrière la création du Groupe Wagner en 2014, car il était un partisan de longue date des sociétés militaires privées.

Le premier dirigeant du groupe Wagner, Dmitry Utkin, était un ancien officier Spetsnaz du GRU et sa base principale à Molkino est exploitée conjointement avec la 10e brigade spécialisée du GRU.

Direction militaire

Les opérations militaires du groupe Wagner au Donbas, en Syrie, en Libye, au Mali et en République centrafricaine en ont fait un outil précieux de projection de la puissance mondiale de la Russie, capable de combiner des campagnes de lutte contre l'insurrection et la guerre de l'information.

Néanmoins, les tensions entre Prigozhin et les dirigeants militaires russes sont devenues insoutenables après le début de "l'opération militaire spéciale" de la Russie en Ukraine en février 2022.

En criant régulièrement "faim d'obus" (manque de munitions), Prigozhin a reproché à Shoigu et Gerasimov d'avoir fourni au groupe Wagner des munitions limitées à Bakhmut, et a menacé le gendre de Shoigu, Alexey Stolyarov, d'un marteau de forgeron parce qu'il aurait apprécié des messages anti-guerre sur les médias sociaux.

La nomination par Poutine de Gerasimov au poste de commandant des forces armées en Ukraine en janvier 2023, qui a entraîné la rétrogradation du général Sergei Surovikin, préféré de Prigozhin, et le refus de Poutine de tenir compte des préoccupations de Prigozhin ont incité Wagner à chercher avec force un changement à la tête de l'armée russe.

Alors que la poussière retombe sur la rébellion du groupe Wagner, il semble que Prigozhin n'ait pas atteint ses principaux objectifs. Dans son discours du 25 juin, Poutine a donné aux combattants du groupe Wagner le choix entre signer des contrats au sein du ministère russe de la défense, quitter le service militaire ou se rendre en Biélorussie.

Les retombées

Loukachenko affirme que son intervention a été la seule chose qui a empêché Poutine de détruire le groupe Wagner. La présence habituelle de Shoigu aux côtés des troupes russes en Ukraine suggère que l'insurrection n'a pas entraîné de changements radicaux au niveau du commandement militaire.

À court terme, il est peu probable que la rébellion du groupe Wagner ait des répercussions importantes sur les opérations militaires de la Russie en Ukraine ou sur son influence en Afrique.

Les opérations contre-offensives de l'Ukraine à Zaporizhzhia et au sud de Donetsk ont peu de chances d'être confrontées à des défenses russes affaiblies après cette rébellion, étant donné que les combattants du groupe Wagner sont principalement destinés à des opérations offensives.

Le 26 juin, le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a confirmé que le groupe Wagner pourrait continuer à travailler en tant qu'"instructeurs" en République centrafricaine et au Mali.

Malgré tout, si le groupe Wagner continue de remettre des armes lourdes au ministère russe de la défense et subit financièrement la perte du soutien du Kremlin, de nouvelles sociétés de sécurité privées comme Gazprom PMC pourraient prendre sa place sur les marchés mondiaux.

Si cette transition se produit, les répercussions de la "tentative de coup d'État ratée" de Prigozhin pourraient influencer la politique russe pendant une longue période.

L'auteur, Samuel Ramani, est un expert en relations internationales et l'auteur de "Russia in Africa" et "Putin's War on Ukraine".

