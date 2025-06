Les deux affrontements les plus meurtriers ont eu lieu dans la région du Centre-Nord lundi et les premiers bilans faisaient état de plusieurs dizaines de morts.

L'armée a déclaré vendredi que 33 membres de la force auxiliaire Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont trouvé la mort dans les combats à Noaka, dans la province de Sanmatenga.

Selon un communiqué de l'armée, une cinquantaine de "terroristes" ont également trouvé la mort dans l'affrontement et une grande quantité de matériel militaire a été récupérée.

Le même jour, un convoi de ravitaillement escorté par des soldats est tombé dans une embuscade à Namsiguia après avoir quitté la ville de Djibo, assiégée depuis des mois par les insurgés.

"Les combats ont été particulièrement violents et ont causé des pertes importantes", a déclaré l'armée, donnant un bilan provisoire de 31 soldats et trois membres du PDV tués.

Des renforts étaient toujours à la recherche d'une douzaine d'hommes disparus, a ajouté le communiqué.

Un responsable local du PDV a déclaré qu'une troisième attaque avait eu lieu lundi à Gayeri, dans la province orientale de Komondjari, faisant quatre morts parmi les volontaires.

Des soldats sont également tombés dans une embuscade dans la zone de Tia, dans la région de Bolucle du Mouhoun, à l'ouest, mardi.

"Au cours des combats, huit soldats ont malheureusement subi des blessures mortelles et neuf autres ont été blessés", a déclaré l'armée, ajoutant que "plus de 30 terroristes" avaient été tués.

Le Burkina, l'un des pays les plus pauvres du monde aux prises avec une insurrection djihadiste qui a déferlé du Mali en 2015, a depuis vu plus de 10 000 civils, militaires et policiers tués, selon un décompte d'ONG.

Au moins deux millions de personnes ont été déplacées.

La colère au sein de l'armée face à l'incapacité à faire reculer l'insurrection a provoqué deux coups d'État au Burkina Faso l'année dernière.