Gerald Darmanin a indiqué que pour faire face aux manifestants, davantage de forces spéciales de police et de gendarmerie seront en service, précisant qu'il y aurait désormais des véhicules blindés et des hélicoptères, afin d'éviter des manifestations plus violentes.

Il a reconnu que la tristesse était légitime en raison de la mort de Nahel M, 17 ans, mais il a estimé que cela ne justifiait pas ce qui se passait.

Gerald Darmanin a également souligné que les autorités poursuivraient en justice toute personne utilisant les réseaux sociaux pour commettre des actes de violence.

En ce qui concerne les remarques "guerrières" de deux syndicats de police - UNSA Police et Alliance Police, Gerald Darmanin a déclaré : "Ce ne sont pas mes déclarations".

Les syndicats ont publié un communiqué vendredi sur les manifestations, les messages suivants : "Aujourd'hui, les policiers se battent parce que nous sommes en guerre.''

"Face à ces hordes sauvages, demander le calme n'est pas une option, il faut l'imposer.''

Quinze personnes ont été arrêtées à Créteil, à 11,7 kilomètres de Paris, après que des manifestants aient causé de nombreux dégâts et mis le feu à des poubelles, a rapporté la chaîne française BFMTV, citant une source policière.

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que 11 personnes ont été arrêtées à Strasbourg, où l'opéra a été endommagé. Tous les magasins ont été fermés après que les manifestants aient pris pour cible des entreprises, y compris le magasin Apple.

Les députés de la coalition de gauche La France Insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale ont exhorté le gouvernement à organiser un débat sur les émeutes au sein de l'assemblée, proposant la mise en œuvre d'un "plan d'urgence" visant à lutter contre les "violences policières".

Vendredi, un jeune homme de 19 ans est décédé après être tombé du toit d'un supermarché vers 5 heures du matin, heure locale, dans le nord-ouest de la France lors des manifestations, a rapporté le journal France Bleu Normandie.