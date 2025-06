L'Autorité soudanaise de l'aviation civile a annoncé, vendredi soir, la prolongation de la fermeture de l'espace aérien soudanais à tout le trafic de l'aviation civile jusqu'au 10 juillet.

L'Autorité gouvernementale de l'aviation civile a déclaré dans un communiqué avoir publié un bulletin des pilotes (notice to airmen/NOTAM) pour prolonger la fermeture de l'espace aérien soudanais à tout le trafic aérien jusqu'au 10 juillet.

"Les vols d'aide humanitaire et d'évacuation en sont exclus après obtention d'un permis des autorités compétentes", indique la même source, sans donner plus de détails.

Il s'agit de la sixième prolongation de l'Autorité soudanaise de l'aviation, après les précédentes prolongations des 15 juin, 31 et 13 mai et 30 et 22 avril, qui excluaient toutes les vols humanitaires et l'évacuation.