Cinq stars du cinéma nigérian font partie des 398 nouveaux membres de l'Académie des Oscars, qui voteront pour les nominés et les gagnants en mars 2024.

Il s'agit de l'acteur vétéran Richard Mofe-Damijo, des producteurs de films Jadesola Osiberu et Kunle Afolayan, de la scénariste Shola Dada et du réalisateur CJ Obasi.

Réagissant à sa nomination au conseil de l'Académie des Oscars, Shola Dada a déclaré sur Facebook : "Je suis très reconnaissante à Dieu pour cet honneur et ce privilège".

Si les cinq Nigérians acceptent la demande d'adhésion, ils rejoindront le conseil d'administration de l'Académie des Oscars, qui compte 10 817 personnes. La superstar de la musique Taylor Swift fait partie des nouveaux membres de l'académie.

Les nouveaux membres ont été ajoutés pour remplacer ceux qui ont pris leur retraite, sont décédés ou ont été promus au statut d'émérite.

Des carrières remarquables

L'Académie des Oscars a déclaré qu'elle avait choisi les nouveaux membres parce qu'ils s'étaient "distingués par leur contribution au cinéma".

"L'Académie est fière d'accueillir ces artistes et professionnels parmi ses membres. Ils représentent un talent mondial extraordinaire dans toutes les disciplines cinématographiques et ont eu un impact vital sur les arts et les sciences du cinéma et sur les cinéphiles du monde entier", ont déclaré Bill Kramer, PDG de l'académie, et Janet Yang, présidente de l'académie, dans un communiqué commun publié le 28 juin.

Les membres qui pourront voter lors de la 96e édition des Oscars, qui se tiendra le 10 mars 2024, sont au nombre de 9 375.

Suite à ces nouveaux ajouts, les membres de l'Académie des Oscars 2023 seront composés de 40 % de femmes, 34 % de communautés ethniques ou raciales sous-représentées et 51 % de membres provenant de pays autres que les États-Unis.

Pour qu'un producteur, un réalisateur, un scénariste ou un acteur obtienne une nomination aux Oscars, il doit obtenir les votes des membres de la branche de vote de sa catégorie spécifique.

Le nombre de votes requis dépend de la taille de la branche. Les branches les plus importantes sont celles du meilleur film et des quatre catégories d'acteurs, qui requièrent au moins 100 votes.

Le système de pondération

Le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC) utilise ensuite un système de pondération complexe pour déterminer les cinq nominés dans chaque catégorie.

Après avoir pris connaissance des nominés, tous les membres peuvent voter pour les gagnants respectifs. Dans certaines catégories, cependant, les membres doivent voir tous les nominés avant de voter.

Le prix du meilleur film est déterminé par les membres qui classent leurs choix par ordre de préférence, PwC comptabilisant les candidats choisis comme numéro un par les différents membres.

Si un film obtient plus de 50 % des votes, il gagne. Dans le cas contraire, le film ayant obtenu le score le plus bas sera éliminé parmi les nominés. Le vote se poursuit jusqu'à ce qu'un film franchisse la barre des 50 %.

L'intégration de cinq artistes nigérians dans le conseil d'administration de l'Académie des Oscars est un indicateur des progrès significatifs que l'industrie cinématographique africaine, en particulier Nollywood du Nigeria, a réalisés sur la scène internationale.