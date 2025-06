Le roi Mswati III d'Eswatini a appelé samedi les dirigeants africains à adopter des stratégies qui permettront de réaliser la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Le monarque a déclaré que les États africains devaient tirer parti de leurs richesses naturelles pour intensifier les échanges afin que le continent puisse créer des richesses locales.

"En tant que dirigeants du continent, nous devons élaborer des politiques qui permettront à nos pays de collaborer et de commercer davantage, en tirant parti des ressources naturelles, afin de réaliser les aspirations de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'Agenda 2063, de Vision-2030 et des objectifs du Millénaire pour le développement", a-t-il déclaré.

Il a fait ces remarques à Ndola, une ville de la province zambienne de Copperbelt, où il a ouvert la 57e foire commerciale internationale annuelle sur le thème : "Stimuler le développement économique par le partenariat, le commerce et l'investissement".

L'événement, qui dure une semaine, a attiré des centaines d'exposants locaux et étrangers présentant divers produits et services.

Le roi Mswati III a visité les expositions en compagnie de son hôte, le président Hakainde Hichilema, avant de prononcer son discours, et a appelé les deux États de la Communauté de développement de l'Afrique australe à renforcer leurs échanges et leur coopération.

Il a annoncé le projet de réintroduction de vols directs entre l'Eswatini et la Zambie.

M. Hichilema a insisté sur le renforcement de la paix régionale et continentale afin de concrétiser les aspirations de l'AfCTA.

"Nous l'avons déjà dit et nous tenons à le répéter : l'instabilité, où qu'elle soit, est synonyme d'instabilité partout. Il ne peut y avoir de développement socio-économique significatif sans paix et sans stabilité", a déclaré M. Hichilema, qui est également président du Marché commun de l'Afrique orientale et australe.

Le roi Mswati III achève dimanche une visite de trois jours en Zambie, au cours de laquelle sept accords ont été signés vendredi entre les deux pays.