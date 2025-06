L'ancien international espagnol, Cesc Fabregas a pris sa retraite samedi à l'âge de 36 ans.

"C'est avec une grande tristesse que je vous annonce le moment est venu pour moi de raccrocher les crampons", a déclaré Fabregas sur Twitter.

"Je me souviens de mes premiers jours au Barça, à Arsenal, à nouveau au Barca, à Chelsea, à Monaco et à Côme, je les chérirai tous. De la Coupe du monde à l'Euro, en passant par toutes les victoires en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens, ce fut un voyage que je n'oublierai jamais", a ajouté le milieu de terrain espagnol.

Issu de la Masia, Fabregas a joué pour les clubs anglais d'Arsenal et de Chelsea, ainsi que pour l'équipe A du FC Barcelone.

Il a joué pour Côme, en Italie, après son passage à Monaco.

Fabregas a déclaré qu'il avait "de grands souvenirs et de grands amis" pendant les années où il a joué, au cours desquelles il a également appris trois langues.

"Après ces 20 années incroyables, pleines de sacrifices, de dévouement et de joie, il est temps de dire merci et de dire au revoir au football. Je l'ai adoré à chaque instant".

Fabregas a remporté deux fois le titre de champion d'Angleterre avec Chelsea en 2015 et 2017, ainsi qu'une Ligue Europa de l'UEFA.

Il a contribué à la conquête du titre de la Liga espagnole par le FC Barcelone en 2013 avant de rejoindre Chelsea.

Lors de son passage à Arsenal de 2004 à 2011, il a remporté une Coupe d'Angleterre.

Fabregas a également aidé son pays natal, l'Espagne, à remporter la Coupe du monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud, ainsi que deux championnats d'Europe (EURO) en 2008 et 2012.

Il commencera à entraîner les équipes B et de jeunes du club de Côme, en Serie B italienne.