Le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition au Mali, a procédé samedi soir à un remaniement partiel portant sur 16 des 28 portefeuilles du gouvernement dirigé par Choguel Kokalla Maiga.

Goïta a indiqué, dans un communiqué lu à la télévision nationale, que les dispositions du décret du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement sont abrogés en ce qui concerne les ministères de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur de la Santé et du développement social, du Travail, de la fonction publique et du dialogue social.

A cela s'ajoutent les ministres de la Jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique, des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, de l'Agriculture, de l'Entreprenariat national de l'emploi et de la formation professionnelle, de la Promotion de la femme de l'enfant et de la famille, de l'Urbanisme de l'habitat de l'environnement, de la Communication et de l'Elevage et de la pêche.

Quatre autres ministres ont changé de portefeuille ministériel.

Il s'agit d'abord de Mossa Ag Attaher précédemment au poste du ministre de la Jeunesse, des sports chargés de l'instruction civique qui occupe désormais le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine.

Ensuite Alhamdou Ag Illyane, ancien ministre des Maliens établis à l'extérieur qui est nommé au poste de ministre de la Communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration.

Youba Ba qui était au poste de ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l'élevage et de la pêche, devient ministre de l'Elevage et de la pêche.

Enfin Amadou Keita qui était à la tête de l'Enseignement supérieur, se retrouve aux Mines.

Lamine Seydou Traoré qui avait récemment démissionné du poste de Ministre de l’Energie et l'eau a été remplacé par Mme Bintou Camara, ce qui porte à 16 les nouveaux membres du gouvernement nommés samedi 1er juillet 2023.

Parmi les nouveaux entrants au gouvernement de Choguel Kokalla Maiga figure, la conseillère spéciale du Président de la Transition, colonel Assa Badiallo Touré au poste du ministre de la Santé et du développement social.

Mohamoud Ould Mohamed un des ministres de la coordination des Mouvements de l'Azawad occupant le portefeuille ministériel de l'Industrie et du commerce et Harouna Mamoudou Toureh ministre de la Communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration n'ont pas été reconduits.

Les autres ministres gardent leurs postes et le nombre des membres du gouvernement reste à 28.

Il s’agit du premier remaniement ministériel opéré par le Colonel Assimi Goïta depuis sa prise officielle du pouvoir le 7 juin 2021.