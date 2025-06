L'ambassade de Turquie à Paris a conseillé vendredi à ses ressortissants en France et à ceux qui prévoient de s'y rendre, d'être prudents face à la violence généralisée.

"Des manifestations de protestation de grande ampleur ont eu lieu dans tout le pays. Ces manifestations ont entraîné des perturbations dans les transports et les services publics, ainsi que des actes de violence causant des dommages à des bâtiments publics, à des biens privés et à des infrastructures", a déclaré l'ambassade dans un communiqué.

"À la lumière de ces événements, il est conseillé à nos citoyens résidant en France, en particulier à Paris, ou à ceux qui prévoient de se rendre en France, de faire preuve de la plus grande prudence, d'éviter les zones de protestation potentielles et leur voisinage, et de suivre régulièrement l'évolution d'éventuels incidents grâce aux annonces des autorités locales, de l'ambassade de Turquie à Paris et du consulat général", a ajouté le communiqué.

La France est secouée par des manifestations après que Nahel M, 17 ans, a été abattu par la police mardi lors d'un contrôle routier à Nanterre, en banlieue parisienne.

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré à TF1 que 45 000 policiers avaient été déployés en prévision d'une éventuelle quatrième nuit de manifestations.

Un millier de personnes ont été interpellées à travers la France, selon un dernier décompte annoncé dimanche par les autorités françaises.

719 personnes ont été arrêtées, dans la nuit de samedi à dimanche, en France lors des violences déclenchées par la mort du jeune Nahel, alors que le domicile du maire la ville de L'Haÿ-les-Roses a été attaqué à la voiture-bélier.

Vincent Jeanbrun a écrit que vers 01H30 (23H30 GMT samedi), alors qu’il se trouvait à l'Hôtel de ville de L'Haÿ-les-Roses, des émeutiers "ont lancé une voiture-bélier sur (son) domicile avant d'y mettre le feu". Son épouse et l'un de ses deux jeunes enfants "ont été blessés", a-t-il ajouté, dénonçant "une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable".