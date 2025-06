L’ancien président malgache Marc Ravalomanana a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, dont le 1er tour aura lieu en novembre prochain.

Ce fut au cours du congrès national de son parti "Tiako i Madagasikara" (TIM) à Tanjombato, Antananarivo ce samedi 1er juillet.

"Votre patriotisme n’est plus à prouver tout comme vos réalisations pour le pays. (…) Aujourd’hui, nous sollicitons votre candidature et nous sommes prêts à vous soutenir jusqu’au bout", a indiqué le secrétaire général du TIM, Rina Andriamasinoro.

Une demande à laquelle leur leader a ainsi accédé en confirmant sa candidature.

"Après mûre réflexion et un long examen de conscience, j’ai décidé de répondre favorablement à vos demandes et me porter candidat", a déclaré Marc Ravalomanana à l’endroit de ses partisans.

Une candidature prévisible puisque l’ex-chef d’État n’a cessé de sillonner le pays et multiplier les tournées politiques au cours de ces dernières années.

L’ancien président brigue ainsi pour la deuxième fois la magistrature suprême du pays après sa chute du pouvoir pendant la crise politique en 2009.

Lors de la présidentielle en 2018, Marc Ravalomanana avait fait face à son adversaire de toujours Andry Rajoelina qui l’avait emporté avec 55,66% des voix contre 44,34%.

Les électeurs malgaches s’apprêtent de nouveau à aller aux urnes lors de l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 9 novembre tandis que le second tour se tiendra le 20 décembre, d’après le calendrier provisoire de la Commission Électorale Nationale Indépendante (Ceni).