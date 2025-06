Par Mazhun Idris

En tant que ville, Kano, au Nigeria, aurait pu s’enorgueillir d’être le lieu de naissance de la première fortune d’Afrique, Aliko Dangote, ou la ville natale de deux des anciens chefs d'État militaires du pays, Murtala Muhammad et Sani Abacha.

Mais l'histoire a réservé à Kano une place plus importante dans la hiérarchie des civilisations et des grandes villes du continent.

Depuis sa fondation au Xe siècle, cette ville millénaire d'Afrique de l'Ouest a été l'une des fondations du commerce mondial, de la diplomatie, de la politique et de l'aviation.

L'histoire monumentale de Kano s'étend de l'incertitude de l'époque médiévale à la stabilité relative du Nigeria moderne. Kano est aujourd'hui la capitale de l'État de Kano, dans le nord du pays. C'est l'État le plus peuplé du Nigeria.

Kano a été gouvernée par des rois, des sultans et des émirs autonomes jusqu'à la conquête britannique de la ville en 1903, après l'invasion de la région par les troupes britanniques de l'administrateur militaire colonial, Lord Lugard.

Bien que décrépit, le fait que la structure ait résisté aux ravages de huit siècles a conduit certains historiens à la considérer comme l'une des plus anciennes murailles occupées sans interruption dans toute l'Afrique subsaharienne. De nombreux murs anciens de cette époque ont été abandonnés ou détruits au cours du dernier millénaire.

Communauté fermée

Connu sous le nom de "Ganuwa", ou plus communément "Garu" ou "Badala" en langue haoussa, la forteresse a conservé sa structure en terre et entoure toute la largeur du périmètre de la vieille ville dans la chaleur de l'étreinte de l'histoire. Il est fascinant d'imaginer que ce mur a abrité une ville entière pendant près de 1 000 ans.

Mahmud Abba, chercheur sur "les communautés fermées modernes et anciennes", et Murtala Uba Mohammed, son collègue de la faculté des sciences de la terre et de l'environnement de l'université Bayero de Kano, voient dans le mur d'enceinte de Kano bien plus qu'une simple structure médiévale ayant survécu aux déprédations de la nature et de l'humanité.

Selon eux, l'ancienne ville marchande de Kano était un comptoir transsaharien, abritant l'un des plus anciens marchés d'Afrique, le Kurmi Market, vieux de 1 000 ans, où des caravanes de marchands venaient d'aussi loin que la Méditerranée pour faire du commerce d'artisanat, d'épices, de cuir, de textile, de fer et de laiton.

La fondation et l'évolution de Kano en tant que bastion historique du commerce, de l'érudition et de l'industrie artisanale ont été largement influencées par sa population cosmopolite et ses civilisations spirituelles et indigènes, a appris TRT Afrika au cours d'entretiens approfondis avec les deux experts.

En tant que ville-État, Kano était située dans une région où régnaient des empires impérialistes, des royaumes en guerre et des États vassaux concurrents. Parmi eux, on peut citer Zamfara, Kwararrafa, Katsina, Zazzau, Kanem Bornu et Songhai.

Aux armées de ces territoires rivaux s'ajoutaient des forces d'exilés apatrides, des maraudeurs pilleurs et des esclavagistes opérant dans l'arrière-pays du Sahel, jusqu'à l'étendue sans frontières du Sahara.

Afin de sécuriser sa population croissante et de contrôler les mouvements de population, le troisième roi de Kano, Sarki Gijimasu, qui a régné de 1095 à 1134, a jeté les bases d'une muraille autour de la ville.

Une conception durable

Le mur a été conçu avec deux douves construites à cheval sur lui pour renforcer la défense. La construction a été réalisée par des bâtisseurs et des artisans locaux sous la direction des vizirs.

La structure a été construite avec des briques de boue Tubali de forme sphérique, mélangées à des matériaux locaux comme de l'herbe séchée. L'extérieur a été enduit d'un composite local fabriqué à partir de l'écorce du robinier, appelé Makuba.

Un certain nombre de portes d'entrée jalonnaient son parcours à intervalles réguliers, chaque porte portant un nom et un dessin uniques.

Les portes étaient tenues par du personnel administratif chargé de gérer l'ouverture et la fermeture. Les personnes qui se rendaient en ville le soir après la fermeture des portes devaient attendre dehors jusqu'au matin.

Pendant et après sa construction, le roi patrouillait personnellement le mur de temps à autre, inspectant son intégrité et ordonnant les réparations nécessaires.

L'ouvrage de terre s'élevait à des hauteurs variables, le minimum étant de neuf mètres et le maximum de 25 mètres. Sa base avait une épaisseur d'environ 12 mètres.

Importance pour l'environnement

M. Mohammed fait partie des fervents défenseurs de la muraille de Kano en tant que patrimoine, non seulement pour l’histoire de la région, mais aussi pour l'environnement.

"Au fil du temps, les tranchées et les centaines d'étangs creusés pendant la construction du mur sont devenus essentiels pour conserver l'eau pour la lessive, la cuisine et l'alimentation des animaux. Ils ont rechargé les réservoirs d'eau souterraine et absorbé les eaux de ruissellement et les décharges excessives, réduisant ainsi les risques d'inondation urbaine", explique-t-il à TRT Afrika.

M. Mohammed préconise l'adoption des "meilleures pratiques internationales en matière d'administration des monuments historiques" afin de préserver l'intégrité de cette structure ancienne et d'autres sites.

"C'est ainsi que nos générations honoreront le sang et la sueur de nos ancêtres, qui ont défendu Kano et nous l'ont légué", déclare-t-il.

Un héritage en voie de disparition

Le mur d'enceinte de Kano, qui dominait autrefois la ville comme un bouclier inexpugnable et qui résistait aux défis climatiques et environnementaux, a en grande partie disparu par endroits, ou est en ruine et a grand besoin d'être restauré.

Seules ses portes restent debout, après avoir été modernisées avec fantaisie par rapport à leur construction médiévale traditionnelle. Les ruines ont disparu ou sont cachées derrière des bâtiments commerciaux modernes.

Le Dr Mahmud déplore la dégradation du mur de Kano et sa conversion en terrains commerciaux, ainsi que le fait qu'il ne soit toujours pas inscrit au patrimoine mondial, ni même sur la liste indicative de l'UNESCO.

Nasiru Wada Khalil, un passionné de culture, affirme que si des pays comme l'Inde peuvent préserver des monuments du patrimoine comme le Taj Mahal, qui a moins de 500 ans, et créer une économie du tourisme autour de cela, "nous ne pouvons certainement pas perdre le mur de la ville de Kano, vieux de plusieurs millénaires".

"Le mur de Kano, dans toute sa majesté, est ce que nous devons montrer à nos enfants en tant que patrimoine, ainsi qu’aux visiteurs et touristes, en tant que preuve de notre ancienne civilisation indigène", déclare-t-il.

Le Dr Mahmud déplore le fait qu'en dépit de plusieurs appels à restaurer le mur de la ville de Kano pour lui redonner sa gloire d'antan, on l'a laissé se dégrader.

Le gouvernement de l'État de Kano a récemment annoncé un plan visant à restaurer le mur, mais il reste à voir si cela se traduira dans la réalité.