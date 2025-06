C'est le lieutenant Pius Mbooka, responsable de la sécurité dans la province d'Ituri, qui a déclaré que les otages sont arrivés au centre commercial de Mayuwano, juste à l'extérieur de la forêt de Mayuwano, d'où ils seront ramenés dans leurs villages par le gouvernement.

L'un des otages qui s'est enfui, Wilson Saramba, a déclaré qu'un autre groupe de rebelles de l'ADF se trouvait dans la forêt et détenait plus de 120 otages qui sont gravement maltraités et mal nourris.

Un dirigeant local de Mambasa, Henry Sangara, a demandé à l'armée d'augmenter le nombre de soldats dans la région afin d'empêcher les rebelles d'enlever des civils. Il a également demandé à l'armée de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver les otages encore détenus dans la forêt.

Les rebelles de l'ADF sont venus d'Ouganda au milieu des années 1990, où ils ont combattu les forces gouvernementales dans l'intention de renverser le gouvernement du président Yoweri Museveni.

Ils ont été vaincus par l'armée et se sont réfugiés dans les forêts de la République démocratique du Congo, d'où ils attaquent des villages, tuant des civils innocents.

Le 17 juin dernier, 25 élèves ont été tués lors d'une attaque des rebelles ADF contre une école dans l'ouest de l'Ouganda. Les rebelles ont ensuite pris la fuite vers le parc national des Virunga en RD Congo.