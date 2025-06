Au Sénégal où les fêtes religieuses sont célébrées avec enthousiasme, les traditionnelles séances de photos avec des tenues de fête, courantes à l'époque où les téléphones portables n'étaient pas encore répandus, sont tombées aux oubliettes avec le développement de la technologie.

Constatant que le nombre de personnes se rendant au studio durant les fêtes diminue progressivement, l'artiste visuel sénégalais Djibril Drame s'est retroussé les manches pour maintenir cette tradition vivante et renforcer l'unité de la communauté musulmane au Sénégal.

Avec l'initiative appelée « Ndeweneul », qui signifie « cadeau » dans la langue locale wolof, Drame prend des photos gratuites avec différents photographes le premier jour de l'Aïd al-Adha et de l'Aïd al-Fitr depuis 2010.

À chaque Aïd, les Ndeweneul préfèrent prendre les clichés dans un studio différent. Parfois, ils posent devant un tissu à motifs tendu dans une rue de Dakar, et parfois ils choisissent un espace fermé converti en studio.

La caractéristique la plus importante du projet est qu'il est gratuit et que tout le monde peut en bénéficier.

La correspondante d'Anadolu a rencontré Drame, l’auteur du projet, et le photographe Sidy Talla, qui a pris les clichés de cette année. Il a également pu assister aux séances photos.

Au fil des ans, Ndeweneul est devenu un élément de la culture pop sénégalaise

Drame, qui a lancé le projet en 2010, a déclaré que depuis cinq ans, différents photographes du continent ont pris des photos de type Ndewendeul avec sa permission.

« Lorsque j'étais enfant, nos aînés avaient l'habitude de nous donner de l’argent de poche et des cadeaux pendant les festivités. Nous appelions cela 'Ndeweneul' et le nom du projet fait référence à ce cadeau. Je me souviens que le premier jour de l'Aïd, nous allions au studio photo vers le soir et nous faisions prendre une photo de famille avec nos vêtements traditionnels. Vous pouvez trouver beaucoup de ces photos dans les foyers sénégalais. Mon but est de faire vivre la culture de la Téranga, l'hospitalité, de renforcer les liens entre les communautés musulmanes et de perpétuer cette tradition de la photographie », a-t-il expliqué.

Précisant que l'emplacement du studio a été décidé au dernier moment, Drame a indiqué que le décor a été créé de manière très spontanée et en fonction des possibilités disponibles.

« Par exemple, pour les Ndeweneul que j'ai tourné pendant les dernières vacances à Boke, en Guinée, j'ai pris le décor du muezzin de la mosquée. J'ai également ajouté quelques éléments du marché du quartier. Par conséquent, vous ne créez pas le studio avec la logique de 'tout est prêt il y a une semaine, ce sera une prise de vue parfaite', mais généralement là où vous êtes à ce moment-là, avec tout ce qui est disponible et avec les gens de cette région ».

« Au fil des ans, Ndewendeul est devenu un élément de la culture pop sénégalaise. Ce que nous faisons est littéralement de la diplomatie religieuse », a-t-il ajouté.

Le photographe Sidy Talla, qui adhère au projet depuis quelques années, explique qu'il ne prend des photos que de 17h à 21h le premier jour de l'Aïd et que 150 personnes en moyenne assistent à chaque prise de vue.

Talla a affirmé qu'ils avaient utilisé des minibus jaunes connus sous le nom de « voiture rapide », l'un des symboles de Dakar, pour la prise de vue en extérieur qu'ils ont réalisée pour l’Aïd-al-Fitr, et qu'ils avaient préparé un décor plus simple composé de tissus batik traditionnels pour l'Aïd al-Adha.

Mame Diarra, venu se faire photographier, a expliqué qu’il vivait à New York mais qu'il était à Dakar pour l'Aïd al-Adha.

Mame Diarra, qui est venu au studio avec sa femme et des amis, a déclaré : « J'ai beaucoup aimé cette initiative. C'est très agréable d'avoir des photos souvenirs avec les aînés de notre famille dans ces beaux vêtements. Ces souvenirs resteront à jamais gravés dans nos mémoires. »