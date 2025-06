Au moins huit personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble, R+6 en construction dans la commune de Cocody (Est d'Abidjan), a annoncé dimanche, le ministère ivoirien de la Construction et de l'Urbanisme, au terme des recherches. L'effondrement est survenu vendredi dernier.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Mais le ministre de la Construction, Bruno Koné, en visite samedi sur le lieu du drame, évoque quelques pistes.

Le chantier n'était pas autorisé et a fait l’objet de nombreux contrôles "depuis 2021, via de multiples injonctions d’arrêt des travaux notifiées au maître d’ouvrage (propriétaire)", a indiqué le ministère.

"Le niveau de technicité requis pour ce type de bâtiment n’a pas été mis en œuvre", a-t-il indiqué.

Selon Yoro, l'un des vigiles du chantier, contacté par Anadolu, ce sont plus exactement "trois staffeurs béninois et cinq ivoiriens dont deux manœuvres et trois carreleurs" qui ont perdu la vie.

Quant aux neuf blessés, on dénombre des Ivoiriens et des Burkinabè.

Sur le chantier, les fouilles se sont poursuivis le weekend, en présence des pompiers et des forces de l'ordre.

Ce drame n'est pas nouveau à Abidjan. En effet, face au boom de l'immobilier à Abidjan, parfois de manière anarchique, ces drames sont devenus récurrents.

En février et mars 2023, 13 personnes ont été tuées dans l'effondrement de deux immeubles, l’un en construction sans autorisation et l’autre construit illégalement.