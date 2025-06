Le tourisme de croisière connaît un essor considérable en Tunisie. Les escales, en l'occurrence au port de La Goulette, constituent une occasion qui permet de diversifier l’offre touristique et de valoriser les villes tunisiennes qui, pour la plupart, regorgent d’un patrimoine culturel très riche.

Après deux ans de crise sanitaire mondiale et un contexte politique et social délicat, un vent d’optimisme souffle sur le secteur du tourisme qui, espère retrouver des couleurs.

Au port de La Goulette, les touristes sont de retour en nombre. Outre les visites ordinaires de la Médina et des sites archéologiques de Carthage, certains optent pour une découverte de la ville portuaire.

‘’Le géant des mers MSC Grandiosa capable de transporter 6 500 passagers et 1700 membres d’équipage a amarré au port pour une escale maritime. Depuis les incidents survenus en 2015, l’image de la Tunisie a changé, ce qui nous a amené à participer dans des salons internationaux à l’étranger pour faire la promotion du pays’’, a indiqué le directeur général du port de La Goulette, Sami Debbiche au micro d’Anadolu.

Doté de 2 421 cabines réparties sur 19 étages, ce navire entré en service en 2019, se compose de plusieurs commodités et moyens de confort et de loisirs, dont une piscine, un théâtre, un musée d'art, des restaurants, des cafés et des salles de jeux.

‘’Le développement de ce tourisme peut retrouver son charme grâce aux touristes qui sont intéressés par l’art, les expériences culturelles et les visites des sites archéologiques. L'escale est la formule idéale pour la découverte d’un bout de la Tunisie connue pour sa grande diversité de paysages et ses sites culturels.

Tous les jeudis, le port accueille un bateau de croisière avec à son bord au moins 5 500 touristes de différentes nationalités, notamment française, italienne et espagnole’’, nous-a-t-il confié.

Selon lui, la Tunisie œuvre à se positionner sur l’échiquier mondial et en faire un instrument performant au service de la compétitivité.

‘’Ce secteur qui s’était heurté aux effets néfastes de la crise pandémique, économique et sociale veut renaitre de ses cendres à travers des escales qui s’étendront de mars à novembre 2023. Les touristes sont satisfaits du service et de l’accueil. Chaque jeudi, 2 500 touristes prennent part à des excursions lors de leur escale, où 300 taxis et des bus ont été mis à leur disposition’’, a expliqué Debbiche.

Dans ce contexte, Debbiche a assuré que la Tunisie compte accueillir 500 000 croisiéristes à l'horizon 2027.

Une lumière au bout du tunnel pour le tourisme tunisien, mais aussi pour d’autres secteurs comme le transport, l’artisanat et la culture.

‘’Ces navires de croisière sont un signe rassurant d’une saison touristique prometteuse et une opportunité pour les artisans de vendre leurs produits’’, a-t-il expliqué.

Au total, 44 croisières sont attendues en Tunisie. Alors qu'entre 180 000 et 190 000 croisiéristes mettront le cap sur le pays contre 50 000 visiteurs l'année dernière, d’après Debbiche.

Mehdi, chauffeur de taxi, se rend tous les jeudis au port pour assurer le transfert des touristes. Il s’estime chanceux d’avoir l’opportunité d’être sur la liste des transporteurs. Ces excursions représentent, selon lui, une occasion pour gagner plus d’argent.

‘’Je suis très satisfaite de mon expérience en Tunisie et je souhaite y revenir avec ma famille pour les prochains vacances. Nous sommes impressionnés par la gastronomie, le sentiment de sécurité et l’accueil chaleureux de la population’’, a lancé de son côté Carla, touristes espagnole.

Entre janvier et mai 2023, la Tunisie a accueilli près de 3 millions de touristes, enregistrant ainsi une hausse de 89% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Des données publiées par la Banque centrale ont indiqué que les recettes du secteur du tourisme se sont établies à 1,7 milliard de dinars (550 millions de dollars) durant les cinq premiers mois de 2023, soit une hausse de 57,7% par rapport à la même période de 2022, ce qui constitue un record depuis la crise sanitaire.

La promotion des destinations de la Tunisie est placée au cœur des stratégies du ministère du Tourisme qui ne cesse de déployer ses efforts à travers des actions et des campagnes pour renforcer son positionnement, notamment face à la concurrence des marchés mondiaux et surtout de se mettre à l’ère du tourisme de croisière. Pour cette saison estivale, les prémices de la reprise touristique commencent à se profiler…