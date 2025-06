L'incertitude régnait dimanche sur l'état de santé du roi zoulou d'Afrique du Sud, le chef de la monarchie traditionnelle la plus influente du pays, son porte-parole ayant démenti les informations selon lesquelles il avait été hospitalisé.

Misuzulu Zulu, 48 ans, est monté sur le trône l'année dernière après la mort de son père, Goodwill Zwelithini, dans le cadre d'une querelle amère sur la succession royale.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'influent premier ministre zoulou, le prince Mangosuthu Buthelezi, a déclaré dans un communiqué de presse que le monarque avait été hospitalisé dans le pays voisin d'Eswatini à la suite d'un malaise.

Mort "soudaine"

Le roi pense qu'il a été empoisonné après la mort soudaine et inattendue de l'un de ses proches conseillers samedi, a-t-il déclaré.

Douglas Xaba "est décédé assez soudainement et l'on soupçonne qu'il a été empoisonné", a déclaré M. Buthelezei.

"Lorsque Sa Majesté a commencé à se sentir mal, il a soupçonné qu'il avait lui aussi été empoisonné".

Le roi a préféré être soigné en Eswatini car "ses parents ont tous deux été soignés en Afrique du Sud et sont décédés par la suite", a-t-il ajouté.

Sécurité renforcée à l'hôpital

Plusieurs sources policières en Eswatini ont confirmé à l'AFP que d'importantes mesures de sécurité avaient été déployées dans un hôpital privé proche de la résidence royale du pays.

Cependant, le porte-parole de Zulu a démenti plus tard dimanche que le souverain était en train de suivre un traitement à l'hôpital.

"Il semble qu'il y ait un agenda orchestré et une narration désespérée pour communiquer des affirmations diffamatoires et sans fondement sur la mauvaise santé de Sa Majesté", a déclaré le porte-parole à l'AFP par téléphone.

"Le roi a subi des examens médicaux préventifs et approfondis dans un contexte de Covid et après le décès soudain de son proche conseiller.

Une grande influence

Bien que le titre de roi de la nation zouloue ne confère pas de pouvoir exécutif, les monarques exercent une grande influence morale sur plus de 11 millions de Zoulous, qui représentent près d'un cinquième de la population sud-africaine de 60 millions d'habitants.

Le roi Zwelithini, décédé après plus de 50 ans de règne, a laissé six épouses et au moins 28 enfants.

Misuzulu est le premier fils de la troisième épouse de Zwelithini, qu'il avait désignée comme régente dans son testament.

La reine est toutefois décédée subitement un mois après Zwelithini, laissant un testament désignant Misuzulu comme le prochain roi, ce qui n'a pas été bien accueilli par les autres membres de la famille.