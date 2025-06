Cette déclaration a été faite lors d'une session extraordinaire du comité exécutif de l'OCI qui s'est tenue dimanche à Djeddah, en Arabie saoudite, pour discuter des conséquences de la profanation.

Le document demande au secrétaire général de l’OCI d’envoyer une lettre de protestation au gouvernement suédois, au nom des pays membres, et d’envisager une visite officielle en Suède et à la Commission européenne pour "exprimer la condamnation de l'incident de la destruction du Coran par le feu et exiger les mesures nécessaires pour empêcher qu’un tel acte criminel ne se reproduise plus sous prétexte de la liberté d'expression".

Pour sa part, le pape François a déclaré que l'acte de brûler le livre saint des musulmans, le Coran, l'avait mis en colère et qu'il condamnait le fait de permettre un tel acte sous prétexte de la liberté d'expression.