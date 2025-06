Par Takunda Mandura

Depuis de nombreuses années, le Zimbabwe est confronté à la fuite des cerveaux, le secteur de la santé étant l'un des plus touchés.

Le secteur de la santé du pays est plongé dans une crise, car la faiblesse des rémunérations et des conditions de travail pousse les professionnels de la santé qualifiés à émigrer vers d'autres pays.

Les statistiques officielles indiquent que plus de 4 000 infirmières et médecins ont quitté le Zimbabwe depuis février 2021.

Bien qu'il soit difficile pour le gouvernement zimbabwéen d'arrêter cet exode de professionnels, car cela pourrait violer les droits des citoyens tels qu'ils sont inscrits dans la constitution du pays, la poursuite de la fuite des cerveaux devient de plus en plus inquiétante pour le gouvernement.

Selon l'Association médicale du Zimbabwe, le pays ne compte que 3 500 médecins pour une population de 15 millions d'habitants.

Les données du ministère britannique de l'intérieur montrent que le Zimbabwe figure désormais parmi les cinq premiers pays bénéficiaires de visas pour travailleurs qualifiés. Plus de 8 300 professionnels de la santé se sont vu accorder des visas de travail par le Royaume-Uni entre 2019 et septembre 2022.

Formation des travailleurs

Même avant la tendance actuelle à l'exode, le Zimbabwe peinait à répondre à ses besoins de 10 000 médecins pour subvenir aux besoins de sa population, comme le recommandent les normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Étant donné qu'un grand nombre de professionnels de la santé zimbabwéens travaillent désormais à l'étranger, le gouvernement fait appel aux Nations unies ainsi qu'à d'autres agences multilatérales pour l'aider à payer les coûts de formation, par le biais d'une compensation équitable ou d'une collaboration financière, pour la formation des travailleurs du secteur de la santé.

En janvier 2023, une loi a été adoptée qui stipule que les professionnels de la santé ne peuvent faire grève que pendant trois jours au maximum parce qu'ils sont des travailleurs essentiels.

Depuis des années, les grèves fréquentes des professionnels de la santé mettent à rude épreuve les services de santé publique du Zimbabwe, alors même que les centres médicaux sont déjà dans un état déplorable en raison de la vétusté des infrastructures et de la pénurie de médicaments.

Un crime

Le vice-président du Zimbabwe, le Dr Constantino Chiwenga, qui est également ministre de la santé et de la protection de l'enfance, a révélé que le gouvernement envisageait de criminaliser le recrutement de travailleurs de la santé zimbabwéens par d'autres pays.

Il a qualifié de crime contre l'humanité la manière dont ces recrutements sont actuellement effectués.

"Si quelqu'un recrute délibérément et fait souffrir le pays, c'est un crime contre l'humanité. Des gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'infirmières et de médecins. Il faut prendre cela au sérieux", a -t-il déclaré en avril dernier.

"Le Zimbabwe désapprouve ce crime odieux qui constitue également une grave violation des droits de l'homme", a-t-il ajouté.

Mais beaucoup reprochent au gouvernement de ne pas améliorer le secteur de la santé dans le pays, les travailleurs se plaignant toujours des bas salaires et de la vétusté des installations sanitaires.

La situation économique du pays, avec la forte augmentation du coût de la vie, est une autre raison de la fuite des cerveaux.

Certains des pays qui recrutent sont également désespérés parce qu'ils sont confrontés à une pénurie de personnel de santé.

Par exemple, en 2022, les députés britanniques ont constaté que l'Angleterre manquait de plus de 50 000 infirmières et sages-femmes, ainsi que de 12 000 médecins hospitaliers.

Le Zimbabwe est l'un des huit pays qui ont été ajoutés en mars 2023 à la liste 2023 de soutien et de sauvegarde du personnel de santé de l'OMS depuis sa publication initiale en 2020.

Sur les 55 pays figurant sur la liste rouge, 37 se trouvent dans la région africaine de l'OMS, huit dans la région du Pacifique occidental, six dans la région de la Méditerranée orientale, trois dans la région de l'Asie du Sud-Est et un dans les Amériques.

En vertu de cette nouvelle disposition, les pays occidentaux développés ne peuvent recruter des professionnels qu'après avoir signé des accords de gouvernement à gouvernement.

Auparavant, les professionnels de la santé pouvaient demander individuellement un visa de travailleur de la santé et être acceptés dans des pays tels que le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis et le Canada, entre autres.

Des services paralysés

"Les professionnels de la santé sont l'épine dorsale de tout système de santé, et pourtant 55 pays dotés de systèmes de santé parmi les plus fragiles au monde n'en ont pas assez et nombre d'entre eux perdent leurs professionnels de la santé en raison des migrations internationales", a récemment déploré Tedros Adhanom Ghebreyesuss, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au début du mois, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a déclaré que les services médicaux nécessaires étaient paralysés en raison du départ massif du personnel de santé.

"Nos enfants médecins, infirmiers et comptables sont des professionnels qui sont pris par d'autres pays parce qu'ils sont éduqués. Ils sont attirés par Londres, l'Australie, le Canada et l'Amérique", a déploré le président.

Mais les professionnels de la santé ont décrit l'inscription du Zimbabwe parmi les bénéficiaires de l'accord de l'OMS limitant le recrutement de personnel de santé à l'étranger comme un revers majeur pour les professionnels de la santé dans le pays.

"Le gouvernement a fait preuve d'une sorte d'abus dans sa manière de gérer la situation critique des infirmières. Au lieu de s'attaquer aux causes profondes, il propose une série de mesures visant à ligoter nos infirmières déjà appauvries et affamées. L'exode massif des cerveaux s'explique par les salaires dérisoires. Ce que nous attendions tous du gouvernement, c'est qu'il s'attaque rapidement aux problèmes de base", a déclaré Douglas Chikobvu, secrétaire général de l'Union professionnelle des infirmières du Zimbabwe.

Envois de fonds à l'étranger

Bien que le Zimbabwe continue de subir la fuite des cerveaux, les envois de fonds de la diaspora représentent 16 % des entrées financières étrangères du pays et les chiffres sont en augmentation.

Selon la Reserve Bank of Zimbabwe, les Zimbabwéens de l'étranger ont envoyé 1,66 milliard de dollars en 2022, contre 1,43 milliard de dollars en 2021. Les autorités estiment que si les professionnels restaient dans leur pays, les bénéfices seraient bien plus importants pour le pays.

L'Afrique a la population la plus jeune du monde, avec des millions de jeunes qui rejoignent chaque année le marché du travail - beaucoup d'entre eux migrant en dehors du continent.

Selon un rapport de la Banque mondiale, le nombre de migrants africains a doublé entre 1980 et 2019, pour atteindre 30,6 millions. Cela représente environ 3 % de la population totale du continent.

Depuis des décennies, le système éducatif zimbabwéen est considéré comme l'un des meilleurs d'Afrique, produisant certains des meilleurs professionnels du continent, grâce à l'administration de l'ancien président Robert Mugabe.

On ne sait pas encore si les mesures prises par le Zimbabwe permettront réellement d'endiguer l'exode des professionnels de la santé.

Mais alors que le pays d'Afrique australe poursuit ses efforts pour retenir ses professionnels, les observateurs estiment que l'essentiel de la solution se trouve à l'intérieur du pays - en améliorant les conditions de service, notamment les salaires et les installations médicales, ainsi qu'en faisant preuve de patriotisme à tous les niveaux.