Par Ebubekir Yahya

Zakiya Mabruck Mohammed, une Tanzanienne qui étudie les sciences politiques et l'administration à l'université d'Ankara Yildirim Beyazit, a toujours voulu étudier à l'étranger.

En entendant ses compatriotes tanzaniens parler de la qualité de l'enseignement supérieur et technique proposé en Turquie pour une fraction du coût d'un diplôme similaire dans le monde occidental, sa décision a été facile à prendre.

Le fait que le processus d'obtention d'un visa en Turquie reste transparent et moins restrictif pour l'éducation que dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne a été déterminant.

"Je suis heureuse d'expérimenter tout ce que j'avais entendu - de la qualité de l'enseignement à l'hospitalité des Turcs envers les étudiants tanzaniens et autres Africains en Turquie", déclare Zakiya à TRT Afrika.

De nombreux étudiants africains bénéficient des relations florissantes entre la Turquie et l'Afrique, un processus qui a débuté dans les années 1960 lorsque les pays du continent ont commencé à obtenir leur indépendance des puissances coloniales.

L'amélioration des relations diplomatiques a conduit à la conclusion d'accords bilatéraux et à une coopération accrue dans différents secteurs, et l'éducation est progressivement devenue une priorité.

Au début, la Turquie accordait des bourses aux étudiants africains dans le cadre d'accords bilatéraux. Depuis 2010, lorsque le gouvernement a créé YTB pour s'occuper des Turcs de la diaspora et d'autres communautés, les bourses pour les étudiants africains et ceux d'autres parties du monde ont été gérées par l'agence.

Des étudiants de pays comme le Nigeria, le Niger, le Kenya, la Tanzanie, le Cameroun, le Ghana, l'Ouganda, la Tunisie et bien d'autres encore viennent de plus en plus souvent en Turquie pour y suivre des études supérieures.

Lors de l'ouverture d'un centre de recherche Maarif turc à l'université de Pretoria en Afrique du Sud en janvier 2023, le ministre turc des affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu a déclaré : "Près de 61 000 étudiants du continent africain étudient en Turquie, dont beaucoup grâce au programme de bourses d'études de la Turquie."

Le professeur Yunus Turhan, du département des relations internationales de l'université d'Ankara, attribue le flux constant d'étudiants originaires du continent qui viennent en Turquie au programme de bourses dynamique géré par des agences telles que le YTB, la TIKA et même des organisations non gouvernementales.

On estime à 230 000 le nombre d'étudiants étrangers ayant étudié en Turquie en 2022, dont plus de 15 000 grâce à la bourse du YTB.

Lors de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants du programme de bourses du YTB en 2022, le directeur de l'agence, Abdullah Eren, a déclaré que 2 325 étudiants de 107 pays avaient obtenu leur diplôme au cours de l'année.

La Nigériane Yasmin Aisha Ahmed, étudiante de troisième cycle en santé communautaire à l'université de Dokuzeylul à Izmir, estime que la bourse du YTB a changé sa vie en termes de parcours universitaire.

"Je ne pouvais pas être plus heureuse d'obtenir la bourse du gouvernement turc, qui couvre les frais de scolarité, le logement, l'assurance maladie et une allocation mensuelle", explique-t-elle.

Selon les chiffres publiés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2019, la Turquie était classée 33e parmi les membres en termes d'accueil des étudiants étrangers.

Ce classement ne reflète pas tout à fait les pas de géant réalisés par le pays dans le développement de son enseignement supérieur par rapport à ses homologues.

Au fil des ans, la Turquie a régulièrement augmenté le nombre de ses universités, recruté des enseignants qualifiés, élevé le niveau de la pédagogie, intégré des outils de recherche et, d'une manière générale, créé une atmosphère propice à l'enseignement.

Parallèlement, elle a renforcé ses relations avec d'autres pays grâce à des bourses d'études attrayantes.

Aliyu Tilde, administrateur de l'éducation au Nigeria, explique pourquoi les étudiants de son pays préfèrent la Turquie à d'autres pays européens pour leurs études supérieures.

"La première raison est que la Turquie et le Nigeria sont tous deux des pays en développement et des membres du D8. De plus, leurs similitudes en termes de religion jouent un rôle dans le renforcement de leur alliance éducative", explique-t-il à TRT Afrika.

En outre, les deux pays ont connu un rajeunissement islamique - ce qui est aujourd'hui la Turquie était autrefois le cœur de l'empire ottoman, et une partie de ce qui est aujourd'hui le Nigéria était le cœur du califat de Sokoto", ajoute-t-il.

Lorsque le président turc s'est rendu au Nigeria en 2016, un accord bilatéral de coopération dans différents secteurs a été conclu, notamment dans le domaine de l'éducation. "Cela fait également partie des choses qui encouragent les étudiants nigérians à étudier en Turquie", explique M. Tilde.

Le professeur Turhan estime que les étudiants africains choisissent d'étudier en Turquie parce que le pays a étendu son influence sur le continent au cours des 20 dernières années. "Les étudiants africains veulent aller étudier en Turquie en raison du lien plus fort entre le pays et leur continent.

Turhan considère également que le coût de la vie abordable par rapport à d'autres pays d'Europe de l'Est est un facteur d'attraction pour les étudiants africains. "Le fait que la Turquie soit la porte d'entrée de l'Europe explique en partie pourquoi elle est aujourd'hui la plaque tournante des étudiants africains", explique-t-il.

De nombreux étudiants apprécient également l'efficacité du système de santé turc, qui, selon eux, est l'une des nombreuses raisons qui font du pays une destination privilégiée pour les jeunes Africains à la recherche d'une éducation internationale de qualité sans avoir à se ruiner.

En 2022, la Turquie comptait 208 universités, publiques et privées, dont certaines sont classées parmi les meilleures au monde.

Des frais de scolarité peu élevés et un accès facile

Les frais de scolarité dans les universités turques sont bien moins élevés que dans la plupart des pays européens. Dans les établissements publics, l'écart est prononcé, même par rapport aux universités privées du pays.

Les frais de scolarité annuels pour les étudiants étrangers dans les écoles publiques de Türkiye ne dépassent pas 500 dollars pour de nombreux cours, à l'exception des diplômes de médecine. Dans les établissements privés, les frais de scolarité commencent à 2 000 dollars et vont jusqu'à 10 000 dollars pour les cours non médicaux. Les frais de scolarité pour les cours de médecine dans les universités privées vont de 15 000 à 30 000 dollars.

Tilde pense que la facilité d'accès aux visas encourage également les étudiants à choisir la Turquie comme destination d'études. "Si vous regardez certains pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne, les conditions qu'ils fixent pour les visas d'étudiants sont plus strictes que celles de la Turquie. Pour de nombreux étudiants, le choix d'un pays où la procédure est plus facile est une évidence", ajoute-t-il.

La Nigériane Yasmin Aisha Ahmed, qui a obtenu son master à l'université Hacettepe d'Ankara, souhaite que davantage d'Africains viennent en Turquie.

"Je conseillerais vraiment aux étudiants étrangers de venir étudier en Turquie. Les frais de scolarité et le coût de la vie y sont raisonnables par rapport à certains pays européens. C'est une opportunité pour tout le monde, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être fortuné pour venir étudier à l'étranger".

Muhammad Sani Yahaya, étudiant en architecture à l'université privée d'Altinbas, explique qu'il a décidé de venir en Turquie après avoir réalisé que le pays offrait d'excellentes normes d'enseignement dans le domaine qu'il souhaitait poursuivre depuis longtemps.

"Je pense que tout étudiant africain qui en a la possibilité devrait venir étudier en Turquie. D'après ce que j'ai compris et vu de mes propres yeux, le système éducatif turc est de premier ordre et il offre des possibilités qui ne sont pas disponibles dans d'autres pays.

Opportunités

La Turquie a mis en place une politique en faveur des étudiants étrangers qui leur permet de rester dans le pays jusqu'à un an après l'obtention de leur diplôme pour chercher un emploi ou d'autres opportunités. Cela leur permet d'acquérir de l'expérience dans l'environnement professionnel dynamique du pays.

Même pendant leurs études, de nombreux étudiants, en particulier ceux qui préparent un master ou un doctorat, ont l'occasion de travailler dans le pays. Certains enseignent les langues qu'ils maîtrisent, en particulier l'anglais, dans des écoles primaires et secondaires. D'autres travaillent comme interprètes dans différentes entreprises ou avec des hommes d'affaires.

"Les étudiants ont la possibilité de travailler avec des entreprises et d'exporter des produits turcs dans leur pays. Ils jouent un rôle crucial car ils comprennent le turc et les langues de leurs pays, ce qui aide les entreprises à collaborer et à se développer", explique M. Yahaya.

Dans l'ensemble, la Turquie est en bonne voie pour devenir le centre éducatif de prédilection des étudiants étrangers, en particulier ceux d'Afrique. La combinaison de l'hospitalité envers les pays du continent, d'excellentes universités, de frais de scolarité abordables et d'un faible coût de la vie est manifestement difficile à battre.