Un train d'Afrique de l'Est a effectué son premier voyage de banlieue de Djibouti à l'Éthiopie dans le cadre d'une initiative visant à favoriser l'intégration régionale.

Jusqu'à cette semaine, le chemin de fer électrique construit par la Chine n'assurait que des services de fret entre les villes d'Addis-Abeba et de Djibouti.

Le service de transport de passagers fait partie d'une initiative de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad), qui vise à stimuler les échanges culturels, le tourisme, la migration de la main-d'œuvre, l'intensification des relations commerciales et la facilitation de la circulation des personnes entre les pays voisins.

Le secrétaire exécutif de l'Igad, Workneh Gebeyehu, a donné le coup d'envoi du premier voyage de banlieue dimanche à la gare ferroviaire de Nagad, à Djibouti.

Collaborations transfrontalières

L'Union européenne utilise ce service ferroviaire comme modèle pour promouvoir les collaborations transfrontalières par le biais des lignes ferroviaires existantes dans la région.

"Ce chemin de fer a non seulement facilité la croissance économique et sociale, mais il a également rapproché les populations de Djibouti et d'Éthiopie grâce aux migrations positives et à la mobilité humaine", a déclaré M. Workneh.

Le voyage inaugural comprend des escales pour une nuit culturelle à Dire Dawa et d'autres activités en route vers Addis-Abeba.

Coup de pouce économique

Le service ferroviaire est une bouée de sauvetage économique pour l'Éthiopie, pays enclavé, qui l'utilise pour transporter 98 % de son café vers le marché mondial via le port de Djibouti, sur la mer Rouge.

Au début de l'année, les deux pays ont célébré le cinquième anniversaire de cette voie ferrée de 756 kilomètres. Il a remplacé le chemin de fer français construit en 1917, qui s'est dégradé et a connu de fréquents déraillements.

Le chemin de fer pourrait prochainement relier le port de Djibouti aux lignes ferroviaires traversant le Kenya, le Soudan et le Sud-Soudan.