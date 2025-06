Le Maroc et le Sultanat d'Oman ont signé, hier mardi, dans la capitale Rabat, quatre accords dans les domaines du transport maritime, des ports, du travail diplomatique, de la protection des consommateurs et du transport ferroviaire.

La signature desdits accords est intervenue en marge de la sixième session du comité mixte tenu entre les deux pays, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et de son homologue omanais, Sayyid Badr al-Busaidi, selon le correspondant de l'agence Anadolu.

L'accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports vise à soutenir les investissements conjoints entre les deux pays.

Les deux ministres ont également signé un protocole d'accord visant à développer la coopération diplomatique et à échanger des expériences, des formations diplomatiques et des informations dans le domaine de la diplomatie et des relations internationales.

Ils ont, en outre, signé un protocole d'accord pour le renforcement de la coopération dans le secteur ferroviaire, et ce, entre l'Office national des chemins de fer (gouvernemental) et l'Oman Railways Company.

Les deux parties ont aussi signé un mémorandum d'entente visant à promouvoir la protection des consommateurs.