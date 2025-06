Les minerais, au centre d'une coopération entre la Zambie, la RDC et l'Angola

Les minerais de la RDC et de la Zambie vont désormais être exportés via le corridor ferroviaire angolais de Lobito. Les Présidents de la Zambie, de la RDC et de l'Angola ont présidé la cérémonie de signature d'un accord en ce sens.