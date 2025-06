Par Charles Mgbolu

Le tube "Calm Down" de l'artiste nigérian Rema résonne encore fort et bien fort après avoir atteint la première place du tout premier classement musical officiel dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

La chanson originale a été écoutée plus de 380 millions de fois sur Spotify, tandis que la version remixée par la chanteuse américaine Selena Gomez a été écoutée plus de 700 millions de fois.

La semaine dernière, Selena Gomez a été stupéfaite par ces chiffres. "Cet homme a changé ma vie pour toujours. Rema, merci de m'avoir choisie pour faire partie de l'une des plus grandes chansons du monde. Je t'aime pour toujours'', a-t-elle déclaré sur son compte Instagram.

''Pour provoquer une grande vague dans le monde de la musique d'aujourd'hui, il faut atteindre les chiffres les plus élevés sur les plateformes de streaming, et ce n'est pas négociable'', a déclaré Ade Adetunji, responsable des opérations publicitaires chez Audiomack Africa.

C'est un positionnement puissant pour les artistes, car avec la nouvelle façon de consommer la musique en ligne, il n'y a absolument aucun autre moyen de franchir les barrières internationales et culturelles en tant que créateur musical", ajoute-t-il.

Culture populaire

Les artistes africains commencent à comprendre la puissance de cet outil et s'en saisissent rapidement. Burna Boy, Wizkid, Tems, Wally Seck (Sénégal), Sidiki Diabate (Mali) et Diamond Platnum, pour n'en citer que quelques-uns, sont tous très présents sur les plateformes de streaming.

Une fois que votre musique dépasse vos frontières, vous avez une influence sur la culture populaire, vous n'avez plus de frontières", déclare Anthony Abrahams, responsable du divertissement à la télévision nigériane Silverbird.

C'est ce que les artistes occidentaux ont découvert depuis longtemps, et il est passionnant de savoir que les artistes africains récupèrent beaucoup d'argent grâce à ces plateformes musicales", ajoute-t-il.

Mais l'utilisation des plateformes de streaming est un exercice d'équilibre qui doit constamment être mis à jour et maîtrisé.

La poussée des plateformes

Les experts affirment que les artistes doivent faire preuve d'une grande créativité s'ils souhaitent s'imposer sur les plates-formes de diffusion en continu.

Ils doivent savoir comment leurs chansons se comportent dans les différentes régions du monde et être capables de traduire cela dans le type de musique qu'ils diffusent sur ces plateformes", explique M. Adetunji.

Cela signifie qu'ils doivent comprendre ou avoir des équipes qui comprennent et sont capables de lire les métadonnées et les données d'arrière-plan", souligne-t-il.

L'artiste tanzanienne primée Zuchu a récemment établi un record lorsque sa chanson à succès "Sukari" a dépassé les 500 millions de vues sur YouTube, ce qui fait d'elle l'artiste féminine dont les chansons sont les plus regardées sur la scène musicale contemporaine d'Afrique de l'Est.

Quant au chanteur nigérian Davido, son album "Timeless" a battu plusieurs records, notamment celui du plus grand album africain de l'histoire d'Apple Music, avec 7,25 millions de streams le premier jour.

Influence

Selon le rapport mondial sur la musique 2023 de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), la région de l'Afrique subsaharienne a connu la croissance la plus rapide sur le marché de la musique enregistrée en 2022.

Avec une augmentation de 34,7 % et désignée par l'IFPI comme la seule région avec une croissance de plus de 30 %, l'Afrique est la région à la croissance la plus rapide pour les revenus de la musique enregistrée en 2022.

Statista a également enregistré un chiffre d'affaires prévisionnel de 372,80 millions de dollars pour le marché du streaming musical en Afrique en 2023, avec un taux de croissance annuel de 8,89 %.

L'artiste nigérian Wizkid compte à lui seul 4,6 milliards d'écoutes sur Spotify. Il est sans aucun doute l'un des artistes qui vendent le plus de disques au Nigeria.

Il a fait des choix judicieux en matière de collaborations après avoir travaillé avec l'artiste américain Drake. Après avoir été diffusée en streaming, la chanson a été certifiée disque de platine aux États-Unis, avec 9,1 millions d'écoutes mensuelles.

Ce sont ces chiffres qui devraient influencer leur son, leur ton et même leurs collaborations", explique Adetunji.