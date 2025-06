L'ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba, estime que les footballeurs africains sont trop souvent la proie de faux agents qui leur font miroiter gloire et fortune.

Par l'intermédiaire de sa fondation, Drogba s'est associé au syndicat mondial des joueurs de football FIFPRO et à l'Organisation internationale du travail pour sensibiliser le public aux risques encourus.

"S'il vous plaît, j'ai besoin que vous entendiez ceci", déclare l'ancien international ivoirien Drogba dans une vidéo animée de la campagne destinée aux joueurs. "Faites très attention à qui vous faites confiance. Ne faites jamais confiance à la personne qui veut votre argent".

La FIFPRO a récemment mené une enquête auprès de 263 joueurs de sept pays africains et a constaté que plus de 70 % d'entre eux avaient été contactés de manière non sollicitée par une personne leur promettant de les aider à changer de club.

Le plus souvent, les joueurs approchés se sont vu offrir la possibilité d'un essai (43%) ou d'un contrat avec un club (39%) - et 56% n'ont pas obtenu l'essai qui leur avait été promis, tandis que 44% n'ont pas signé le contrat qu'ils s'attendaient à signer.

"La réalité est moins glorieuse... Dans certains des cas les plus graves, les joueurs se retrouvent bloqués à l'étranger sans argent pour rentrer chez eux". Selon M. Drogba, les jeunes joueurs, en particulier, courent un risque lorsqu'ils s'empressent de trouver un agent.

"Votre meilleur agent n'est pas celui en qui vous pouvez avoir confiance, le meilleur agent que vous puissiez avoir, ce sont vos performances", a déclaré Drogba lors d'un appel vidéo avec les journalistes cette semaine. "Cela ne ment jamais. Plus vous êtes performant, plus les clubs viennent vous voir jouer".

"Ce que je vois, c'est beaucoup de jeunes qui cherchent un agent pour leur trouver un club. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la performance qui attire l'attention des clubs et des bons agents", a -t-il remarqué.

Les laissés pour compte

"Certains de nos amis ont puisé toutes les économies de leur famille, tout ce qu'ils avaient, mais ils n'ont jamais joué à l'étranger", déclare Drogba dans sa vidéo d'animation. "Au lieu de cela, ils se sont retrouvés bloqués dans un aéroport, ou dans un espace miteux, dans un stade avec 20 autres personnes, ou vivant sous un pont, ou même jetés en prison en Asie.

"Et je ne parle pas d'un seul joueur. Je ne parle pas d'un seul joueur, mais de milliers de personnes comme vous, avec les mêmes espoirs et les mêmes rêves, qui ont été trompées et se sont retrouvées sans rien... Je ne veux pas que vous soyez le prochain".

L'Ivoirien de 45 ans est l'un des joueurs africains les plus titrés de l'histoire de la Premier League. Il a marqué 164 buts pour Chelsea, remportant quatre titres de champion d'Angleterre et la Ligue des champions, ainsi que le Soulier d'or de la Premier League à deux reprises.