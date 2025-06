Mardi, Ankara et Le Caire ont élevé leurs relations diplomatiques au niveau d'ambassadeur.

La Turquie a nommé Salih Mutlu Sen ambassadeur au Caire, tandis que l'Égypte a nommé Amr El Hamamy ambassadeur à Ankara, a déclaré le ministère turc des affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère saoudien des affaires étrangères s'est félicité de cette décision, déclarant qu'elle "aura un effet positif sur le renforcement de la sécurité et de la paix aux niveaux régional et international et sur la défense des intérêts communs, d'une manière qui réponde aux aspirations des pays et des peuples de la région".

Les Émirats arabes unis (EAU) ont également salué le renforcement des relations diplomatiques turco-égyptiennes.

Dans une déclaration, le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis a exprimé l'espoir que "cette étape importante renforcera les ponts de communication et de dialogue et contribuera à renforcer la stabilité et la coopération dans la région".

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a également salué l'établissement de liens diplomatiques entre la Turquie et l'Égypte comme un "développement positif".

Jamal Rushdi, porte-parole du chef de la Ligue arabe, a déclaré que cette mesure contribuerait "à apaiser l'atmosphère dans la région et à renforcer la communication diplomatique comme moyen de résoudre les problèmes".

Le Parlement arabe a également salué cette mesure, déclarant qu'elle "contribuera à créer une atmosphère favorable à la stabilité et à la résolution des crises et des défis auxquels sont confrontés les pays de la région".

Les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Égypte étaient au niveau des chargés d'affaires depuis 2013.