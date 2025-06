Le débat a commencé après la fuite de parties de l'accord intergouvernemental entre la Tanzanie et Dubaï, certains Tanzaniens affirmant qu'il n'était pas nécessaire que le gouvernement laisse la gestion d'une infrastructure sensible telle qu'un port à un organisme étranger.

Après que le gouvernement ait expliqué qu'il ne disposait actuellement d'aucune installation pour gérer efficacement le port, certains ont convenu que confier les opérations du port à une entreprise privée était une bonne idée, mais qu'il aurait dû s'agir d'un opérateur national plutôt que d'une entreprise étrangère comme « DP World ».

Alors que le débat persiste, il est clair que la privatisation des opérations du port de Dar es Salaam est inévitable compte tenu des circonstances actuelles. Pendant plus de deux décennies, la majeure partie du port de Dar es Salaam a été gérée par Tanzania International Container Terminal Services (TICTS) jusqu'à l'expiration de son contrat au début de cette année et le gouvernement n'a montré aucune intention de le prolonger.Initialement, le gouvernement tanzanien a annoncé son intention de gérer lui-même le port par l'intermédiaire de la Tanzania Ports Authority (TPA).

Les pourparlers du gouvernement avec « DP World » ont alerté certains pays d'Afrique orientale et australe qui dépendent du port de Dar es Salaam. Certains pays de la région dotés de ports maritimes considèrent le port de Dar es Salaam comme un concurrent.

L'amélioration des opérations au port de Dar es Salaam aura des effets considérables non seulement pour la Tanzanie, mais pour tous les États membres des blocs régionaux, la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Les investissements et les améliorations par TICTS au port de Dar es Salaam ont augmenté l'efficacité mais pas au niveau de rendre le port suffisamment compétitif dans la région.Ainsi, ces dernières années, ce port a perdu des affaires au profit des ports de Mombasa au Kenya et du port de Durban en Afrique du Sud, qui ont également continué à améliorer leurs opérations.

Une initiative récente visant à améliorer le port de Dar es Salaam est connue sous le nom de projet de passerelle maritime de Dar es Salaam (DMGP) qui impliquait l'approfondissement des postes d'amarrage 1 à 7, la construction d'un nouveau poste d'amarrage pour la manutention des véhicules et l'approfondissement de l'entrée du port.

Cependant, le ministre tanzanien des Travaux publics et des Transports, le professeur Makame Mbarawa, a récemment déclaré au Parlement que malgré les mesures d'amélioration, les opérations au port sont inférieures aux normes internationales.

Par exemple, le délai d'attente pour qu'un navire accoste est en moyenne de cinq jours alors qu'à Mombasa et à Durban il est inférieur à deux jours.

Une journée qu'un navire passe au mouillage coûte 25 000 $ et un navire peut prendre jusqu'à cinq jours au quai pour le déchargement et le chargement alors que la norme internationale n'est que d'une journée.

Cela a forcé de nombreux grands opérateurs maritimes à éviter le port de Dar es Salaam, ce qui signifie des pertes pour l'économie tanzanienne.

Le problème a également augmenté le coût des marchandises en transit, l'importation d'un conteneur en RDC via le port de Dar es Salaam, par exemple, coûtant entre 8 500 et 12 000 dollars, ce qui est beaucoup plus élevé que les coûts dans d'autres ports de la région.

Un rapport publié par la Banque mondiale en 2013 a montré qu'en 2012, les pertes résultant des inefficacités du port de Dar es Salaam étaient estimées à 1,8 milliard de dollars pour l'économie tanzanienne et à 830 millions de dollars pour les pays voisins qui dépendaient de l'installation.

Selon la Banque mondiale, les pertes équivalaient à 7 % du PIB annuel de la Tanzanie. Les Tanzaniens et les autres Africains de l'Est ont dû payer plus pour les produits importés, notamment le carburant, le ciment, les engrais et les médicaments, en raison de l'augmentation des coûts portuaires.Les longs retards au port de Dar es Salaam en sont la principale cause.

Mi-2012, les navires attendaient jusqu'à 10 jours en moyenne rien que pour accoster et 10 jours supplémentaires pour pouvoir décharger et acheminer leurs marchandises.Le port de Dar es Salaam fournit une passerelle pour 90% du commerce tanzanien et est également la voie d'accès à six pays enclavés dont le Malawi, la Zambie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que la RDC.

Une alternative

Par conséquent, certains pays de la SADC pourraient être d'avis que la décision de la Tanzanie de conclure un accord avec DP World n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment car ils en bénéficieront également.

L'état inefficace des opérations au port de Dar es Salaam est principalement causé par un manque de technologie moderne et d'installations opérationnelles.

La Tanzanie affirme avoir choisi DP World pour gérer le port en raison de sa solution de chaîne logistique totale de bout en bout, ce qui signifie qu'en plus de son expérience dans la gestion des opérations portuaires, elle s'occupe également de la manutention d'une cargaison de son point d'origine jusqu’à la fin.

« DP World » exploite actuellement six ports en Afrique et plus de 30 ports dans le monde.Le port de Durban reste la principale porte d'entrée de l'Afrique australe sur le monde. Il transporte environ 60% du commerce à destination et en provenance de l'Afrique du Sud et dessert une grande partie de l'intérieur de l'Afrique australe.

Mais Durban, ainsi que d'autres ports d'Afrique du Sud et des pays voisins du Mozambique, de la Namibie et de l'Angola ont également faibli après des décennies de sous-investissement.

Le port de Dar es Salaam pourrait être une bonne alternative s'il était vraiment amélioré.Récemment, les États-Unis ont annoncé un financement de 250 millions de dollars pour relancer un important chemin de fer reliant la RDC à l'Angola afin d'améliorer les transports.

Voyages intercontinentaux.

Dans le cadre de ce projet, une ligne de chemin de fer est prévue reliant la ville portuaire angolaise de Lobito, située sur la côte de l'océan Atlantique, à Dar es Salaam, via la ville zambienne de Kapiri Mposhi.

Cela signifie relier le transport entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. L'amélioration du port de Dar es Salaam est cruciale pour le transport ultérieur des marchandises.

La Tanzanie a déclaré que ses recettes douanières via le port de Dar es Salaam devraient passer du niveau actuel de 7,76 billions de Tsh (3,25 milliards de dollars) à 26,7 billions de Tsh (11,13 milliards de dollars) en 2032/2033. Ce montant équivaut à plus de la moitié du budget annuel de la Tanzanie.

Les opérations générales devraient également être plus rapides, le coût du transport moins cher pour les pays voisins et le transport de marchandises entre les pays africains et d'autres parties du monde, notamment l'Europe et l'Asie, seront facilités.

Par conséquent, le fait d'avoir des ports dynamiques en Afrique orientale et australe comme le port de Dar es Salaam est très crucial pour les activités économiques.