Hakan Fidan, a déclaré "qu'Israël poursuivait ses pratiques unilatérales sans plus tarder", et que "les provocations extrêmes de la partie israélienne contre le statut et le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa ne peuvent être acceptées".

Le chef de la diplomatie turque a fait cette déclaration lors de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des Non-Alignés dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou.

Fidan a souligné la nécessité du soutien collectif pour un État palestinien indépendant et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, et existant côte à côte avec Israël sur la base des frontières de 1967. Il a ajouté que c'était là, "la seule formule valable pour la paix au Moyen-Orient".

Le chef de la diplomatie turque a, par ailleurs, noté l'importance pour la Palestine de prendre sa place en tant que membre souverain au sein de la communauté internationale, dès que possible.