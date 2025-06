La légende des mille taureaux (Binbogalar Efsanesi), le célèbre roman écrit en 1971 par le romancier turc Yasar Kemal, aujourd'hui décédé, a été adaptée en comédie musicale, dont la première a eu lieu le 17 juin lors du 51ᵉ festival de musique d'Istanbul.

Les mots de Kemal ont été transformés en un cosmos de sons et de rythmes par un groupe de musiciens comprenant l'Américain Michael Ellison et l'Allemand Ulrich Mertin.

"Son travail (celui de Kemal) ouvre un espace créatif immense, et vous vous sentez libre", déclare Michael Ellison, qui a lu presque toutes les œuvres du romancier turc depuis qu'un ami lui a fait découvrir les romans de Kemal.Son point de vue est totalement différent de celui des autres.

Ellison et Mertin vivent à Istanbul depuis plus de dix ans. Ils ont parlé à TRT World de leur passion pour la musique folklorique turque traditionnelle et de leur parcours dans la composition d'une comédie musicale.

Ils ont partagé un rêve commun et ont eu l'idée de fonder l'ensemble Hezarfen, un groupe de musique basé à Istanbul qui introduit des mélodies contemporaines dans la scène musicale diversifiée d'Istanbul, en 2010, après s'être rencontrés pour la première fois dans cette ville.

Au fil des ans, l'ensemble a aspiré à faire plus de musique transculturelle en collaboration avec des instrumentistes traditionnels.

Michael et Ulrich souhaitent faire découvrir la riche culture de la Turquie à un public plus large, dans le cadre de leurs efforts pour multiplier les rencontres culturelles.

"Je suis allemand et il est américain, mais nous partageons une passion pour la Türkiye", explique Ulrich.

''La Turquie peut être considérée comme un réservoir de créativité avec son histoire, son art et sa musique.'' selon luı.

Il pense que le paysage culturel enrichi du pays, qui stimule la créativité des artistes d'autres pays, doit être bien présenté au monde extérieur.

"Avec notre travail, nous donnons des impulsions sonores pour combler cette lacune.'' rajoute Ulrich.

Au-delà des frontières

L'ensemble Hezarfen a lancé un projet de musique contemporaine intitulé "Beyond East and West" (Au-delà de l'Orient et de l'Occident) en 2015. Ce projet, financé par le Conseil européen de la recherche (CER) entre 2015 et 2020, vise à encourager la collaboration entre les musiciens de maqam, le système de modes mélodiques de la musique orientale, et la création de compositions d'ensemble transculturelles innovantes.

Sous la direction de Michael Ellison, le projet a incorporé des instruments et des styles vocaux turcs traditionnels dans la musique contemporaine.

Ellison explique qu'ils ont intentionnellement laissé la définition du projet ouverte. "Il ne devrait pas y avoir de formule unique. Si des musiciens travaillent de manière créative pour différentes traditions musicales, toutes sortes de choses peuvent naître de ce travail", explique-t-il.

Dans le cadre de "Beyond East and West", divers spectacles, ateliers, conférences et exposés ont été organisés à Istanbul et en Allemagne.

Le projet a permis à des musiciens en herbe et à des personnes désireuses d'élargir leurs compétences artistiques et leur connaissance des traditions musicales turques de participer à des sessions éducatives.

Des exemples de traditions orales du sud de l'Anatolie, comme le deyis et le bozlak, des cercles musicaux religieux, comme les cérémonies Mevlevi Ayini, des ateliers de musique folklorique turque avec des instruments traditionnels comme le kemence, le kanun, le ney, sont quelques-uns des éléments qui ont aidé les participants au projet à avoir une vision plus large de la fusion entre les deux cultures.

Pour l'ensemble, il ne s'agit pas de faire de la musique d'Orient ou d'Occident, mais de dépasser toutes les divisions.

Ellison explique qu'il s'agit de "puiser dans de multiples traditions et de faire jaillir la créativité de chacune d'entre elles". L'ensemble dit avoir utilisé sa musique pour mettre en valeur les œuvres d'artistes turcs. "Il faut le faire parce que la Turquie est si riche en art et en créativité.

Et, souvent, les gens à l'extérieur du pays ne le savent pas", déclare Ulrich. Binbogalar Efsanesi Yasar Kemal a déjà inspiré Ellison pour la composition d'une musique. En 2016, "The Sea-Crossed Fisherman" (Deniz Kustu), un autre roman de Yasar Kemal, a été porté à la scène par Michael Ellison lors d'un opéra.

Cependant, "Binbogalar Efsanesi est le point culminant de notre développement", déclare Ulrich. "Parce qu'il est très organique", ajoute Michael.

L'histoire de "La légende des mille taureaux" tourne autour des dernières tribus nomades Yoruk de la région de Cukurova, dans le sud-est de la Turquie, dont les vies rurales millénaires ont été déchirées par la modernisation et les modes de vie sédentaires. Le théâtre musical s'inspire de la musique traditionnelle bozlak de la région.

Le génie littéraire de Kemal, accompagné de ses observations sociologiques et anthropologiques fructueuses, permet aux artistes et au public qui entendent une version musicale de ses œuvres de mieux comprendre la géographie et la culture de la Turquie. L'équipe du projet vise à éveiller la curiosité de son public pour la culture anatolienne, même s'il vient d'un milieu familier.

Elle souhaite que le public quitte la salle avec un intérêt accru et le désir d'explorer ces facettes plus avant. J'aimerais que les gens quittent notre spectacle en se disant : "Wow, je connaissais le bozlak et toutes ces choses, mais elles sont présentées de manière si différente, avec des connotations différentes"Explique Ulrich.

Ce dernıer pense que le fait de voir des éléments culturels placés dans différents contextes ouvrira à ceux qui verront la pièce de nouvelles portes vers leur propre culture.

''Les gens devraient être fiers et curieux des éléments qui constituent la culture turque. C'est l'un des objectifs que nous poursuivons avec le travail de Hezarfen" conclut-il.