La mort de Nahel M, 17 ans, abattu par la police la semaine dernière, a mis en lumière le problème plus large du racisme systémique dans la société française, qui est profondément enraciné dans le passé colonial du pays et continue d'imprégner ses institutions, selon des chercheurs.

La police et les autres forces de l'ordre ont systématiquement ciblé les personnes de couleur en France, en particulier celles d'origine africaine et moyen-orientale, selon Emmanuel Achiri, conseiller politique et de plaidoyer au Réseau européen contre le racisme (ENAR), et Rayan Freschi, chercheur pour le groupe de plaidoyer CAGE basé au Royaume-Uni.

Citant les données de l'ENAR sur les brutalités policières en France, Emmanuel Achiri, a déclaré que 90 % de toutes les personnes "tuées à la suite d'affrontements avec la police au cours de la dernière décennie étaient des personnes d'origine noire ou arabe".

En outre, les personnes originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne sont 20 fois plus susceptibles d'être interpellées et fouillées par la police ou d'être victimes de violences policières, a-t-il déclaré à l'agence Anadolu.

Pour Emmanuel Achiri,qui s'intéresse tout particulièrement aux questions de police et de migration, le meurtre de M. Nahel n'est pas une coïncidence, car il s'inscrit dans la tendance générale des brutalités policières à l'encontre de certaines communautés.

"Il ne s'agit pas seulement d'un problème de racisme systémique au sein de la police. Il s'agit d'un problème de racisme systémique au sein de la société française", a déclaré Emmanuel Achiri, soulignant la nécessité pour les autorités de reconnaître la composante raciale dans la mort de Nahel, un adolescent d'origine algérienne et marocaine.

Achiri a ajouté que l'histoire coloniale "très raciste, violente et brutale" de la France reste également un facteur important.

Rayan Freschi, un musulman qui vit à Paris, a expliqué que les forces de l'ordre françaises ont aujourd'hui des attributs et des fonctions étonnamment similaires à ceux de l'époque coloniale.

"Nous ne parlons plus de colonisés, mais d'immigrés, mais la dynamique entre l'institution policière et les immigrés sont presque la même'' estime ce dernier.

Dans le même ordre d'idées, Emmanuel Achiri, a évoqué le massacre de 1961 à Paris, au cours duquel les forces françaises ont tué 400 Algériens et jeté leurs corps dans la Seine.

Les victimes faisaient partie des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour soutenir la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui s'est achevée l'année suivante et a permis à la nation nord-africaine de se libérer après plus d'un siècle d'occupation coloniale française.

"Il n'y a pas eu d'excuses jusqu'à présent. On reconnaît que cela s'est produit, mais il n'y a pas eu d'excuses de la part des administrations françaises successives", a déclaré Emmanuel Achiri.

D'autres incidents importants ont déclenché des manifestations à l'échelle nationale, notamment le meurtre d'un jeune homme d'origine arabe poignardé par trois soldats en 1983 et la mort de deux jeunes hommes électrocutés alors qu'ils étaient poursuivis par la police en 2005, a ajouté Emmanuel Achiri.

Foi et craintes infondées

Selon Rayan Freschi, la combinaison de l'islamophobie et du racisme alimente le comportement violent de la police à l'égard des personnes de couleur et des musulmans en France. Selon lui, la discrimination fondée sur la couleur de la peau et les tendances suprématistes blanches sont très répandues dans la police française.

''Ces idées sont également répandues dans une grande partie de la population, des politiciens et des institutions françaises'', a-t-il ajouté.

Aux yeux d'un policier, un Maghrébin, un Noir, la plupart du temps, c'est un musulman. Il a une foi, l'islam, qui est considérée comme une menace claire pour la sécurité de toute la nation", a déclaré Rayan Freschi.

Selon lui, ces sentiments ont considérablement augmenté depuis les attaques terroristes du 11 septembre et la guerre contre le terrorisme qui s'en est ensuivi.La législation de 2017 qui a donné aux forces de l'ordre "un permis de tuer" a ajouté à l'incendie des brutalités policières."

Cette loi a été adoptée dans un contexte de forte pression islamophobe visant à assouplir le cadre juridique régissant les interventions de la police", explique-t-il." Les policiers ne sont pas tenus responsables de leurs actes.'' selon lui.

En 2022, 30 hommes d'origine africaine sont morts aux mains de la police. L'augmentation de la rhétorique islamophobe et raciste est une autre raison clé, car les policiers pensent qu'ils peuvent agir violemment parce que leurs idées sur la race et le maintien de l'ordre sont partagées et promues par "les politiciens mêmes qui dirigent l'État et les institutions pour lesquelles ils travaillent", a ajouté Rayan Freschi.

Les syndicats de police perpétuent le système de violence

Emmanuel Achiri a mis en lumière le rôle des syndicats de police et la manière dont ils continuent d'entraver toute tentative de responsabilisation.

" Chaque fois que ces incidents se produisent, ils soutiennent le policier", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils ont également tendance à blâmer les victimes et qu'ils bénéficient du soutien de politiciens d'extrême-droite.

Pratiquement, aucun policier impliqué dans le meurtre d'innocents n'a été emprisonné ou sanctionné." Les syndicats perpétuent le système de violence parce qu'ils exercent une forte pression sur les partis politiques et sur les victimes", a expliqué Emmanuel Achiri.

Après le cas de Nahel, Achiri a souligné que les autorités françaises devaient mettre en place un comité indépendant qui enquêterait non seulement sur son assassinat, mais aussi sur d'autres incidents de ce type.